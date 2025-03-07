Как понять, что человек врёт? Вот несколько признаков, которые помогут распознать ложь

Психология лжи предлагает массу вариантов распознавания обманов, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Главное условие для того, кто не хочет быть обманутым – предельное внимание. Если во время беседы рассказчик постоянно, как бы невзначай, трогает свое лицо, пытается почесаться, закрывает рот рукой, как будто шутя, или просто трогает губы или подбородок – скорее всего, ему есть что скрывать. Лишние прикосновения к шее, воротнику одежды или к ювелирным украшениям – это тоже симптомы лжи. А про эффект Пиноккио точно слышали все: кто врет – у того всегда чешется нос. И наука это объясняет.

Светлана Пашкевич, заведующий Центром мозга Института физиологии НАН Беларуси:

Если человек начинает говорить неправду, а воспитали его в духе, что все-таки надо быть хорошим мальчиком или девочкой, то его симпатическая система как раз таки будет активирована. Симпатическая система находится на уровне нашего спинного мозга, она не зависит от работы нашего сознания. Поэтому если человек начинает вам лгать, то мозг его не сможет предпринять никакой попытки к тому, чтобы притормозить эти все эффекты. Конечно, будет повышаться частота сердечных сокращений, потоотделения, при этом может замедляться моторика ЖКТ. Локальное расширение кровеносных сосудов на отдельных участках кожи, это не только нос, но могут быть и уши, у некоторых грудь начинает покрываться пятнами.