В Беларуси к 2023 году все старые индукционные счетчики заменят на современные

Новости Беларуси. На это потребуется около 3,5 миллионов устройств, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Инженеры предприятия разработали не только новые счетчики, но и новую концепцию учета электроэнергии, которая будет «заставлять» потребителя экономить и вносит корректные данные.