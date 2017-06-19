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В Беларуси к 2023 году все старые индукционные счетчики заменят на современные

19 июня 2017 14:54
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Новости Беларуси. На это потребуется около 3,5 миллионов устройств, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Выпустить их должен Фанипольский завод измерительных приборов.

В Беларуси к 2023 году все старые индукционные счетчики заменят на современные-1

Инженеры предприятия разработали не только новые счетчики, но и новую концепцию учета электроэнергии, которая будет «заставлять» потребителя экономить и вносит корректные данные.

Подробнее об экономии и экономике в видеоматериале.

# общество # Фотофакт # Электроснабжение

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