«Талисманы, шары, ежи, украшенные в цветах флага с орнаментом»: Минск готовится ко Дню Независимости

К 3 июля столицу украсят более 20 тысяч флагов. Традиционно особый масштаб приобретет панно, которое разместят на здании Педуниверситета. В мозаике, состоящей из более чем 60 модулей, будет развеваться 8 тысяч флажков.

Сергей Пролесковский, заместитель директора по производству УП «Минскреклама»:

Мы выставляем трибунный комплекс для проведения парада, где мы находимся. Протяженность трибун составит около 400 метров. Металлоконструкции – талисманы, шары, ежи, украшенные в цветах флага с орнаментом.

Украшение Минска планируется завершить к 27 июня. В День Независимости в столице пройдут десятки праздничных мероприятий во всех районах города. Основные торжества – на проспекте Победителей.