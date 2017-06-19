«Талисманы, шары, ежи, украшенные в цветах флага с орнаментом»: Минск готовится ко Дню Независимости

Новости Беларуси. В Минске начали монтировать трибуны для зрителей парада. Город постепенно приобретает праздничное оформление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске начали монтировать трибуны для зрителей парада. Город постепенно приобретает праздничное оформление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К 3 июля столицу украсят более 20 тысяч флагов. Традиционно особый масштаб приобретет панно, которое разместят на здании Педуниверситета. В мозаике, состоящей из более чем 60 модулей, будет развеваться 8 тысяч флажков.
Сергей Пролесковский, заместитель директора по производству УП «Минскреклама»:
Мы выставляем трибунный комплекс для проведения парада, где мы находимся. Протяженность трибун составит около 400 метров. Металлоконструкции – талисманы, шары, ежи, украшенные в цветах флага с орнаментом.
Украшение Минска планируется завершить к 27 июня. В День Независимости в столице пройдут десятки праздничных мероприятий во всех районах города. Основные торжества – на проспекте Победителей.