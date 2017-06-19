«Когда понадобилось чинить мотоцикл, стирать форму, пришлось маме сказать»: юные белорусы о любви к мотокроссу

Эти съемки были сделаны несколько лет назад, когда герои нашего сюжета были карапузами-новичками. Теперь маленький трамплин сменился настоящей трассой с крутыми подъёмами. Скорость стала выше и опасности вместе с ней больше. Но юным мотокроссерам всё нипочём, ведь они управляют железным конём буквально с детсадовского возраста.

Алексей Мошок, тренер-преподаватель по мотокроссу:

Дети, когда приходят в 4-6 лет, начинаем ездить с простого. Они должны тронуться, поехать, у них только газ и тормоз, не надо передачи переключать. Потом появляются горочки препятствия. У детей у детей страх отсутствует. У них инстинкта самосохранения нет – они газуют, только дай им волю.

Егор Шатохин, мотокроссер:

Я занимаюсь мотокроссом с 5 лет. Когда один раз мама меня привела на гонки, я посмотрел, мне захотелось заниматься. Сильно не страшно, сейчас я умею больше ездить в дрифте на поворотах.

Кирилл Кадоркин, мотокроссер:

В 3,5 года я сел на мотоцикл маленький. У меня раньше папа занимался. И решил посадить меня, но мама сказала «нет», но он втихаря посадил. Когда понадобилось чинить мотоцикл, форму стирать, пришлось маме сказать. Она в шоке была, что я такой маленький, а уже езжу на мотоцикле. Сейчас самому младшему среди любителей адреналина семь лет. На наши вопросы Егор отвечает неуверенно, а вот на мотоцикле ездит решительно.

Егор Атрошко, мотокроссер:

Меня привели родители с 4 лет, потому что занимается папа.

Надежда Атрошко:

Сын увлекается, в год сел на двухколёсный велосипед, катался. Потом ему было всё мало, и папа отвёл в мотошколу. Это хобби семейное. Отдавать было немного волнительно, но во всех видах спорта есть свои нюансы,бывают и падения, и взлёты. Красивые выступления на юниорских чемпионатах – это только одна сторона медали. За всем этим – регулярные многочасовые катания в любую погоду, отжимания, бег и критика тренера.