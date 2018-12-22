Прямой эфир

День зимнего солнцестояния. Что нужно делать в этот день?

22 декабря 2018 11:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. День зимнего солнцестояния в  северном полушарии Земли. Ночь на 22 декабря стала самой длинной в году – её продолжительность составила 17 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

День зимнего солнцестояния. Что нужно делать в этот день? -1

Далее световой день начнёт постепенно удлиняться. В 2018 году день зимнего солнцестояния совпадает с полнолунием. Почти у всех народов мира с этим событием связаны различные обряды и ритуалы, обращённые к  Солнцу.

День зимнего солнцестояния. Что нужно делать в этот день? -4

И хотя в разных странах существуют свои особые традиции, есть и сходства: люди украшают жилище хвоей, накрывают столы с угощением, ходят в гости, преподнося друг другу подарки.

День зимнего солнцестояния. Что нужно делать в этот день? -7

Пожалуй, наиболее масштабно отмечают день зимнего солнцестояния в Стоунхендже. Сотни людей из разных уголков мира ежегодно собираются у памятника времён неолита, чтобы поприветствовать Солнце музыкой, песнями и танцами.  

# Традиции Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Как искусственный интеллект будет мотивировать к учёбе? Репортаж СТВ
21 декабря 2018 19:50

Как искусственный интеллект будет мотивировать к учёбе? Репортаж СТВ

Как дроны помогают бороться с незаконной вырубкой деревьев? Репортаж о предновогодних рейдах
21 декабря 2018 19:42

Как дроны помогают бороться с незаконной вырубкой деревьев? Репортаж о предновогодних рейдах

В Столбцовском районе онкобольным детям вручили новогодние подарки при поддержке Белорусского фонда мира
21 декабря 2018 19:40

В Столбцовском районе онкобольным детям вручили новогодние подарки при поддержке Белорусского фонда мира