День зимнего солнцестояния. Что нужно делать в этот день?

Новости Беларуси. День зимнего солнцестояния в северном полушарии Земли. Ночь на 22 декабря стала самой длинной в году – её продолжительность составила 17 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Далее световой день начнёт постепенно удлиняться. В 2018 году день зимнего солнцестояния совпадает с полнолунием. Почти у всех народов мира с этим событием связаны различные обряды и ритуалы, обращённые к Солнцу.

И хотя в разных странах существуют свои особые традиции, есть и сходства: люди украшают жилище хвоей, накрывают столы с угощением, ходят в гости, преподнося друг другу подарки.