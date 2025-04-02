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Новый авиарейс в День единения народов связал Брест и Санкт-Петербург

02 апреля 2025 16:57
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Новый авиарейс в День единения народов связал Брест и Санкт-Петербург, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь добраться до российской северной столицы можно будет меньше чем за два часа. По сравнению с аналогичным путешествием на поезде экономия времени в 14 раз. Удобно и для туристов, и для бизнесменов. На дебютный вылет практически все билеты были выкуплены, что подтверждает актуальность нового маршрута. Курсировать самолет пока будет дважды в неделю – по средам и субботам.

Новый авиарейс в День единения народов связал Брест и Санкт-Петербург-2

Александр Докучиц, начальник Брестского филиала ГП «Белаэронавигация»:
Большинство жителей нашего города выразили желание летать в Питер. Мы работаем не только с нашим белорусским перевозчиком «Белавиа», но и с российскими авиакомпаниями. Поэтому рейсы будут открываться, и из Бреста в том числе.

Новый авиарейс в День единения народов связал Брест и Санкт-Петербург-4

Разговаривали с родственниками из России, появилась идея посетить их во время отпуска. И вот подвернулся как раз рейс, узнали, что появляется. В первый день размещения билетов взяли билет. И вот сейчас ждем уже регистрацию. 

Год назад из Бреста регулярно начали летать самолеты в Москву. Также юго-западную воздушную гавань Беларуси связывает чартер с турецкой Антальей. Летняя программа по этому популярному направлению стартует уже в начале мая.

# Авиасообщение

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