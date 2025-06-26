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Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником

26 июня 2025 07:38
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Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником. Как отметил Президент, благодаря надлежащему подбору и подготовке кадров, системной координации деятельности правоохранительных органов прокуратура способствует планомерному снижению преступности в стране, обеспечивает стабильность и спокойствие на белорусской земле, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником-2

«Вы стоите на страже правопорядка и национальной безопасности. Следуя букве закона, соблюдая принципы презумпции невиновности и неотвратимости наказания, обеспечиваете защиту прав граждан и организаций, общественных и государственных интересов», – говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко высказал убеждение, что прокурорские работники всегда будут оставаться образцом высочайшего профессионализма, исключительной компетенции и верности служебному долгу, примером безупречного служения закону на благо народа.

# Прокуратура Беларуси # Александр Лукашенко

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