Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником

Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником. Как отметил Президент, благодаря надлежащему подбору и подготовке кадров, системной координации деятельности правоохранительных органов прокуратура способствует планомерному снижению преступности в стране, обеспечивает стабильность и спокойствие на белорусской земле, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вы стоите на страже правопорядка и национальной безопасности. Следуя букве закона, соблюдая принципы презумпции невиновности и неотвратимости наказания, обеспечиваете защиту прав граждан и организаций, общественных и государственных интересов», – говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко высказал убеждение, что прокурорские работники всегда будут оставаться образцом высочайшего профессионализма, исключительной компетенции и верности служебному долгу, примером безупречного служения закону на благо народа.