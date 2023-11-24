В Минской области прошли перерегистрацию 365 агроусадеб

Новости Беларуси. В Минской области богатый туристический потенциал. Всего здесь насчитывается 365 агроусадеб. Среди посетителей не только жители Беларуси, но и туристы из соседних стран, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Олег Гаврищук, главный специалист управления по образованию, спорту и туризму Вилейского райисполкома:

Спрос на сегодня есть, потому что сезон для агроусадеб у нас начался довольно неплохо в нынешнем году. В связи с этим у нас в районе активизировался внутренний туризм. Благодаря агроэкотуризму в дальнейшем данные направления мы будем развивать, потому что есть на сегодня и заявки на регистрацию дополнительно наших агроусадеб, поэтому в этом вопросе мы работаем.

Отметим, в 2023 году всем владельцам агроусадеб нужно было пройти перерегистрацию. Учитывались санитарная, противопожарная и экологическая безопасность.