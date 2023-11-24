Прямой эфир

В Минской области прошли перерегистрацию 365 агроусадеб

24 ноября 2023 15:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минской области богатый туристический потенциал. Всего здесь насчитывается 365 агроусадеб. Среди посетителей не только жители Беларуси, но и туристы из соседних стран, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области прошли перерегистрацию 365 агроусадеб-1

Наибольшим спросом пользуются Мядельский, Вилейский, Несвижский, Узденский районы. Почувствовать национальный колорит позволяют различные тематические направленности усадеб. Для отдыхающих готовят целые творческие и познавательные программы: где-то можно почувствовать себя пчеловодом, а где-то научиться печь пряники.

В Минской области прошли перерегистрацию 365 агроусадеб-4

Олег Гаврищук, главный специалист управления по образованию, спорту и туризму Вилейского райисполкома:
Спрос на сегодня есть, потому что сезон для агроусадеб у нас начался довольно неплохо в нынешнем году. В связи с этим у нас в районе активизировался внутренний туризм. Благодаря агроэкотуризму в дальнейшем данные направления мы будем развивать, потому что есть на сегодня и заявки на регистрацию дополнительно наших агроусадеб, поэтому в этом вопросе мы работаем.

Отметим, в 2023 году всем владельцам агроусадеб нужно было пройти перерегистрацию. Учитывались санитарная, противопожарная и экологическая безопасность. 

# Агротуризм # общество # Олег Гаврищук # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Учатся на манекенах и фантомах! Как будущие врачи осваивают азы работы в Молодечно?
24 ноября 2023 15:22

Учатся на манекенах и фантомах! Как будущие врачи осваивают азы работы в Молодечно?

Судьба долгостроя по улице Жуковского определилась – минчанам помогли в Совете Республики
24 ноября 2023 15:04

Судьба долгостроя по улице Жуковского определилась – минчанам помогли в Совете Республики

«Всё в шаговой доступности». Педиатрическое отделение открыли в новом микрорайоне Гомеля
24 ноября 2023 14:33

«Всё в шаговой доступности». Педиатрическое отделение открыли в новом микрорайоне Гомеля