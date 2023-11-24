«Меняй свой стиль на зимний» – в Минске прошёл единый день безопасности дорожного движения

«Меняй свой стиль на зимний». Под таким девизом в Минске прошел единый день безопасности дорожного движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Акция направлена на профилактику ДТП в связи с ухудшением погодных условий. В рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции посетили один из столичных торговых центров и напомнили автолюбителям о замене летней резины на зимнюю. А пешеходам о необходимости использовать световозвращающие элементы в темное время суток. Позаботились и о самых юных участниках дорожного движения. Для них в торговом центре работала обучающе-игровая площадка.

Татьяна Тарасюк, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского РУВД:

Единый день безопасности дорожного движения Госавтоинспекция проводит ежемесячно. Обычно это последняя пятница месяца. Акция проходит в формате интерактивной площадки. На нашей площадке есть возможность как для детей, так и взрослых порешать тесты ПДД. Также для детей есть различные игры и викторины. Это все позволяет наиболее интересно и доступным способом напомнить правила дорожного движения.