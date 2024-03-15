Эта белоруска участвовала в написании Конституции 1994 года – биться приходилось за каждое слово!

Новости Беларуси. Конституция влияет на жизнь каждого человека. Как работает главный документ страны, белорусы ощущают с самого рождения, а гарантии дают возможность жить, развиваться, чувствовать себя в безопасности и реализовывать самые смелые планы на родной земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конституция вчера и сегодня глазами обычных людей – в нашем репортаже.

Анна Дашкевич:

Это мой сын Иван, ему только годик. И, конечно, мне как маме важно, что он еще только делает свои первые шаги, но он уже защищен Конституцией нашей страны, я спокойна за то, что в любой нужный момент ему окажут необходимую медицинскую помощь, что в положенный срок он пойдет в детский сад, школу, выберет профессию.

Эти слова молодой мамы могут показаться банальными, но как раз они отражают эволюцию белорусской Конституции, которая соткана из запросов народа, а после новаций четко отвечает духу времени и уверенно смотрит в будущее. Главная книга страны живет в законах, которые защищают маленького белоруса еще в утробе матери. Государство берет заботу о малыше с первых дней его жизни. То, к чему мы давно привыкли (трехлетний декретный отпуск, пособия, поддержка семьи), порой кажется диковинкой жителям соседних стран. И хоть говорят, что у материнского счастья нет географических координат, быть мамой в Беларуси – значит чувствовать поддержку не на словах, а на деле, она закреплена в главном законе Беларуси.