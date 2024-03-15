Ураганы с именами. Для чего дают названия природным катаклизмам?

Ирма, Каталина, Агнес, Ольга и, конечно, Хавьер – вы не раз слышали эти имена. Они принадлежат ураганам. Как показала практика, имена намного легче запоминать, чем наборы цифр и букв, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

При этом имя присваивают только тем штормам, когда скорость ветра в эпицентре достигает скорости 17,5 м/с. А при скорости 33 м/с и более циклону присваивается почетное и устрашающее звание урагана. Ученые считают, что при дальнейшем повышении температур велика вероятность того, что ураганы принесут в Европу засуху. А вот над Сахарой начнут регулярно идти дожди. Так что пустыня зазеленеет, как это уже было 10 тысяч лет назад. И не только пустыня.