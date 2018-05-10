«Главная задача – снижение смертности лиц в трудоспособном возрасте»: Жарко на конгрессе кардиохирургов в Минске

Новости Беларуси. Новые способы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями ищут в эти дни в Минске ведущие мировые специалисты в области кардиологии и терапии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный конгресс собрал экспертов из Беларуси, Грузии, Канады, США, Японии, Швеции и России. Несмотря на прогресс в кардиохирургии (а сегодня на вооружении клиник и методики, и оборудование), смертность от сердечных заболеваний в мире остается высокой.

Вызывает беспокойство ситуация в Беларуси. Анализ показывает, что по этой причине чаще стали умирать люди трудоспособного возраста. В этой связи в стране будут совершенствовать систему оказания первой терапевтической и кардиологической помощи.

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Главная задача – снижение смертности лиц в трудоспособном возрасте. Вот самое главное. Анализируя наше демографическое состояние по итогам первого квартала, мы видим, что во многих городских поселениях и крупных городах смертность лиц в трудоспособном возрасте начала расти. Вот этим должны заниматься в первую очередь первичное звено и вся наша лечебная сеть.

Патрик Тифи, руководитель интернациональной лаборатории Лондонского научно-медицинского центра:

Проблема сердечно-сосудистых заболеваний – это всемирная проблема. Я рад учувствовать в этом конгрессе. Обмен опытом всегда очень важен, и он будет способствовать решению задач в ранней диагностике, а также в успешном лечении таких заболеваний. Безусловно, мне есть чему поучиться у кардиологов из Беларуси. Их подготовка на очень высоком уровне.