Новости экономики за 10.05.2018

Новости Беларуси. Минск и Токио разделяет более 8 тысяч километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако в расстоянии партнеры не видят проблем.

Об этом говорят и цифры. В 2017 году взаимный товарооборот приблизился к 140 миллионам долларов. Белорусский экспорт вырос более, чем на 40%. Отечественные бизнесмены и руководители профильных ведомств на форуме представили возможности индустриального парка «Великий камень» и ряда других перспективных проектов в сфере машиностроения и здравоохранения.

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