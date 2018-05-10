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Новости экономики за 10.05.2018

10 мая 2018 17:12
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Новости Беларуси. Минск и Токио разделяет более 8 тысяч километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако в расстоянии партнеры не видят проблем.

Об этом говорят и цифры. В 2017 году взаимный товарооборот приблизился к 140 миллионам долларов. Белорусский экспорт вырос более, чем на 40%. Отечественные бизнесмены и руководители профильных ведомств на форуме представили возможности индустриального парка «Великий камень» и ряда других перспективных проектов в сфере машиностроения и здравоохранения.

В Беларуси хотят упразднить бумажные трудовые книжки

Новости экономики за 10.05.2018-1

Валерий Малашко, министр здравоохранения Республики Беларусь:
Есть интерес японского бизнеса к приходу в Беларусь и создание совместных предприятий, к инвестированию в нашу экономику. Сейчас мы общались с фармацевтическими компаниями о возможности передачи технологий для производства лекарственных препаратов. Японии известна и наша медицинская техника, здесь тоже есть наметки, и мы будем дальше их развивать.

ПЕРСПЕКТИВА РОСТА

Новости экономики за 10.05.2018-4

Европейский банк реконструкции и развития улучшил прогноз по росту белорусской экономики. Ожидаемый показатель на 2018 год – плюс 3%. Это на один пункт больше, чем в предыдущем прогнозе. В опубликованном докладе финансовой структуры констатируется, что за первые три месяца этого года ВВП Беларуси вырос больше, чем на 5%. По мнению экспертов банка, положительная динамика сохранится. И в 2019 национальная экономика тоже будет на траектории роста.

«Налог на google» принёс Беларуси более 3 миллионов рублей

# Экономическая рубрика # Экономика # Валерий Малашко # Фотофакт

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