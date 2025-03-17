О «Марафоне единства» и начинающих артистах – Андрей Гузель в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Я предлагаю приготовить наше блюдо по рецепту моей бабушки. Андрей Гузель, представитель рабочей группы по организации и проведению «Марафон единства»:

Потому что это будет отличным дополнением к готовому блюду.

Александр Осенко:

Лук будешь чистить или сало резать? Андрей Гузель:

Я буду чистить лук и плакать.

Александр Осенко:

Сколько артистов побывало на сцене «Марафона Единства»? Андрей Гузель:

Выступления были и в цехах, и у станков. Александр Осенко:

Совет начинающим артистам. Андрей Гузель:

Никогда не должен артист говорить, какой я классный – ты ничто, ты никто.