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О «Марафоне единства» и начинающих артистах – Андрей Гузель в «Рецепте настоящего белоруса»

17 марта 2025 15:08
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». 

О «Марафоне единства» и начинающих артистах – Андрей Гузель в «Рецепте настоящего белоруса»-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Я предлагаю приготовить наше блюдо по рецепту моей бабушки.

Андрей Гузель, представитель рабочей группы по организации и проведению «Марафон единства»:
Потому что это будет отличным дополнением к готовому блюду.

О «Марафоне единства» и начинающих артистах – Андрей Гузель в «Рецепте настоящего белоруса»-4

Александр Осенко:
Лук будешь чистить или сало резать?

Андрей Гузель:
Я буду чистить лук и плакать.

О «Марафоне единства» и начинающих артистах – Андрей Гузель в «Рецепте настоящего белоруса»-6

Александр Осенко:
Сколько артистов побывало на сцене «Марафона Единства»?

Андрей Гузель:
Выступления были и в цехах, и у станков.

Александр Осенко:
Совет начинающим артистам.

Андрей Гузель:
Никогда не должен артист говорить, какой я классный – ты ничто, ты никто.

О «Марафоне единства» и начинающих артистах – Андрей Гузель в «Рецепте настоящего белоруса»-8

Александр Осенко:
Часто обжигались?

Андрей Гузель:
Часто.

Александр Осенко:
В квартире живете или в доме?

Андрей Гузель:
Пока я созрел к даче. После бани в речку зимой.

Смотрите новый выпуск в это воскресенье, 23 марта, на РТР-Беларусь в 10:15.

# Александр Осенко # Андрей Гузель

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