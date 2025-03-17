О «Марафоне единства» и начинающих артистах – Андрей Гузель в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Я предлагаю приготовить наше блюдо по рецепту моей бабушки.
Андрей Гузель, представитель рабочей группы по организации и проведению «Марафон единства»:
Потому что это будет отличным дополнением к готовому блюду.
Александр Осенко:
Лук будешь чистить или сало резать?
Андрей Гузель:
Я буду чистить лук и плакать.
Александр Осенко:
Сколько артистов побывало на сцене «Марафона Единства»?
Андрей Гузель:
Выступления были и в цехах, и у станков.
Александр Осенко:
Совет начинающим артистам.
Андрей Гузель:
Никогда не должен артист говорить, какой я классный – ты ничто, ты никто.
Александр Осенко:
Часто обжигались?
Андрей Гузель:
Часто.
Александр Осенко:
В квартире живете или в доме?
Андрей Гузель:
Пока я созрел к даче. После бани в речку зимой.
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