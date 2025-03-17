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В Латвии хотят закрыть границу с Беларусью для пешеходов и велосипедистов

17 марта 2025 16:43
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Государственная пограничная охрана Латвии намерена обратится к правительству с просьбой полностью закрыть «Патерниеки» для пешеходов и велосипедистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возможность пересекать единственный действующий пункт пропуска на границе с Беларусью может остаться только у автотранспорта.

Как заявил 17 марта глава Госпогранохраны Гунтис Пуятс в эфире одного из местных телеканалов, в ведомстве пришли к выводу, что существует высокий риск использования пункта пропуска «Патерниеки» для массового проникновения нелегальных мигрантов в Латвию. Он также уточнил, что в случае одобрения данного предложения Кабмином «Патерниеки» будет частично закрыт на полгода.

# Государственная граница Беларуси # Беларусь-Латвия

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