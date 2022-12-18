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Традиционные ценности белорусов: сохранить, нельзя уничтожить. Анонс ток-шоу «По существу»

18 декабря 2022 14:43
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Новости Беларуси. Радужное отчуждение или нравственная крепость? О всех гранях традиционных ценностей белорусов пойдет речь 19 декабря на площадке ток-шоу «По существу».

К чему призывает народный флешмоб в байнете? Что такое генномодифицированное восприятие семьи? Почему лингвистическая скрепа – родная мова – один из символов кода нации? Сохранить, нельзя уничтожить!

Традиционные ценности белорусов: сохранить, нельзя уничтожить. Анонс ток-шоу «По существу»-1

Знаки препинания расставят не только приглашенные спикеры, свое мнение или вопрос гостям студии может адресовать каждый зритель. Достаточно присоединиться к чату прямой трансляции в YouTube, ну, а если потерялись – сканируйте QR-код, который появится со стартом телеэфира, и дополняйте дискуссию по существу. Включайте СТВ в понедельник, 19 декабря, в 18:30 и смотрите единственное общественно-политическое ток-шоу в Беларуси, которое работает в прямом эфире.

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# Национальная идея # общество # Фотофакт

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