Традиционные ценности белорусов: сохранить, нельзя уничтожить. Анонс ток-шоу «По существу»

К чему призывает народный флешмоб в байнете? Что такое генномодифицированное восприятие семьи? Почему лингвистическая скрепа – родная мова – один из символов кода нации? Сохранить, нельзя уничтожить!

Новости Беларуси. Радужное отчуждение или нравственная крепость? О всех гранях традиционных ценностей белорусов пойдет речь 19 декабря на площадке ток-шоу «По существу» .

Знаки препинания расставят не только приглашенные спикеры, свое мнение или вопрос гостям студии может адресовать каждый зритель. Достаточно присоединиться к чату прямой трансляции в YouTube, ну, а если потерялись – сканируйте QR-код, который появится со стартом телеэфира, и дополняйте дискуссию по существу. Включайте СТВ в понедельник, 19 декабря, в 18:30 и смотрите единственное общественно-политическое ток-шоу в Беларуси, которое работает в прямом эфире.