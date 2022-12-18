В Беларусь доставили Вифлеемский огонь, он пробудет здесь до 25 декабря

Новости Беларуси. Вифлеемский огонь доставили в Беларусь. Путешествие по нашей земле неугасимая лампада начала с Архикафедрального костёла Пресвятой Девы Марии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиция передачи светила родилась в 1986-м году в Вене: верующие хотели поддержать тяжелобольных и людей с инвалидностью накануне католического праздника. Уже через год эстафета стала международной. В Беларуси пламя из Вифлеема впервые вспыхнуло в 1994-м году, с тех пор его передачей занимаются приходские волонтеры. Уже завтра они доставят лампаду в гродненский костёл Святого Франциска. В нашей стране священный огонь пробудет до 25-го декабря, после чего его отправят в Москву.