«Весь мир увидел истинное лицо Запада». Сенатор Гродненской области о беженцах на границе

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Никита Рачиловский, СТВ:

Здравствуйте! В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Педагог и сенатор, умение идти в ногу с молодежью и грамотно решать вопросы граждан. О роли директора колледжа и государственного служащего мы поговорим с гостем нашей студии, членом Совета Республики, директором Новогрудского государственного сельскохозяйственного колледжа Эльвирой Сороко. Молодежь и сельское хозяйство – совместимые вещи? Никита Рачиловский:

Вы возглавляете Новогрудский государственный сельскохозяйственный колледж и очень много работаете с молодежью. Расскажите, пожалуйста, о вашей работе.

Эльвира Сороко, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Моя работа, я считаю, очень важная для нашей молодежи, потому что именно наш колледж дает возможность раскрыться молодому поколению, найти себя. Наше учебное заведение очень старое. С сентября 1944 года оно существует. Существовало как школа механизации. Очень рада тому, что более 20 лет работаю в этом учебном заведении. Прошли большие перемены в этом учреждении, осталось только одно – это наши дети. Самое главное, что мы делаем со своим коллективом, – это даем профессиональные знания нашим учащимся. Я очень благодарна коллективу, который работает в этом колледже. Это возможность помочь детям найти себя, свое место в жизни, увидеть себя в другом ракурсе – это делает коллектив. Никита Рачиловский:

Ваш колледж делает большой акцент на сельском хозяйстве. Сразу возникает вопрос: молодежь и сельское хозяйство – насколько им сегодня это интересно, актуально и востребовано?

Эльвира Сороко:

Несмотря на то, что в сельском хозяйстве появляются новые технологии, все равно это самоотверженный труд тех людей, которые там работают. Я хочу сказать, что молодежь все равно идет на эти профессии, работает. Особенно те, которые из сельской местности. Они понимают эту важность. Есть дети, которые постоянно имеют какие-то награды, награждаются наши выпускники. Чтобы показать детям, насколько это необходимо и важно, у нас практикуются различные мероприятия, особенно встречи с нашими бывшими выпускниками, которые удостоены государственных наград. Это очень важно, когда мнение человека передается, когда рассказывается, как живут. Мы посещаем различные свои базовые организации, и дети видят, насколько техника другая, насколько другие возможности. У себя стараемся материально-техническую базу обновлять, чтобы дети видели, что бояться нечего. Очень приятно, когда на «Дожинках» в своем районе я встречаю своих выпускников, которые тоже удостаиваются каких-то наград, почетные грамоты получают. Приходят к нам. Любят приходить наши выпускники. Я считаю, что дело мы свое делаем. И правильно. Значит, мы на правильном пути. Никита Рачиловский:

На что ваш колледж обращает особое внимание? Эльвира Сороко:

Особое внимание мы уделяем, наверное, патриотическому воспитанию. На территории нашего колледжа находится музей еврейского сопротивления. Очень уникальная территория нашего колледжа, и мы живем с этой историей ежедневно. У нас очень много проводится различных проектов, которые помогают в самореализации личности учащихся, найти себя. Очень много мероприятий, которые направлены на самоуправление колледжа. Мы даем возможность детям самим прочувствовать себя. Очень много у нас встреч именно с ветеранами, с людьми, которые прошли этот трудный жизненный путь. Я считаю, что самая главная задача коллектива: воспитать человека с большой буквы. Самый главный акцент на том, чтобы это был достойный гражданин своей республики. Почему именно педагог?

Никита Рачиловский:

Мы с вами закончили один и тот же вуз – Белорусский государственный педагогический университет. Как вы выбрали для себя путь педагога? Эльвира Сороко:

Тут вопрос тяжелый, потому что я, может быть, не была бы педагогом, если бы мои педагоги мне не помогли. Еще будучи в школе, когда в УПК нам дали возможность выбрать три профессии, которые мы бы хотели получить. Это секретарь-машинист, лаборант и воспитатель в детском саду. Сказать честно, я думала быть секретарем-машинистом. Мне хотелось печатать на машинке, но так получилось, что ко мне подошла завуч и сказала: не теряй свое время даром. Я сначала ее не поняла, может, даже немножечко обиделась. Она меня записала в группу воспитателей. Оказывается, она уже заметила во мне этот педагогический талант, который был у меня еще тогда, когда я была пионервожатой у октябрят. Она меня направила именно на такую стезю. Конечно, уже поработав воспитательницей в детском саду, я полюбила эту работу и потом пошла в педагогическое училище, на старшую пионервожатую училась. Профессию, которую мне там подсказал мой педагог: не иди на какой-то учебный предмет, тебе надо заниматься воспитательной работой. Она сама мне тогда сказала, что в Советском Союзе есть три города, в которых готовят людей именно по такой специальности – «Педагогика и методика воспитательной работы». Это были Минск, Кострома и Тбилиси. Я жила в Риге. В Новогрудке жили мои родственники. Естественно, я выбрала Минск. Я не жалею, потому что эта специальность – такой широкий спектр возможностей педагога. И я, наверное, именно там и научилась организаторским способностям, умению работать с людьми, с детьми. Поэтому такой и вуз. Никита Рачиловский:

Каким должен быть педагог в современных реалиях, на ваш взгляд?

Эльвира Сороко:

Должен быть креативным, современным. Должен не бояться учиться новым информационным технологиям, потому что, работая с молодежью, это очень важно. Сейчас именно знание этих новых информационных технологий помогает педагогу найти общий язык с ребятами. И именно на этом, кстати, очень много решается вопросов, у ребят возникает интерес к самому педагогу, когда он знает, что педагог в этом разбирается или пытается этому научиться. Иногда наши ребята сами учат нас. И этому нельзя препятствовать. Надо радоваться тому, что ребенок может тебя научить чему-то. Поэтому технологии не остаются на месте, и важно не бояться педагогу идти с ними на одном уровне. Сенатор о своей деятельности Никита Рачиловский:

Какого это – быть членом Совета Республики и что это значит лично для вас? Эльвира Сороко:

Конечно, это почетно. Для меня это ответственность в первую очередь. Ответственность перед людьми, чьи интересы я представляю в Совете Республики. Это Кореличский и Новогрудский районы. При встречах с людьми, когда они приходят к тебе, это очень важно. Мне приятно, когда люди приходят даже по личным вопросам. Просто за советом. Я чувствую перед ними какую-то необходимость взять себя в руки, где-то помочь, оставить на втором плане свои проблемы, вопросы и помочь этим людям. Наверное, это самое важное для меня. Реальная история о ситуациях с беженцами

Никита Рачиловский:

Возможно, вы могли бы поделиться какой-нибудь историей из своей сенаторской деятельности, которая осталась в вашей памяти навсегда? Эльвира Сороко:

Сенаторская деятельность дает возможность участвовать во многих государственных мероприятиях. Это интересно. Ты видишь сам, чувствуешь. Но в моей памяти есть один момент, который до сих пор я воспринимаю очень болезненно. Мы знаем ситуацию с беженцами на границе Гродно. Год назад сенаторы Гродненской области прибыли туда на второй день, чтобы посмотреть, что происходит. И то впечатление, которое я получила, до сих пор мне болезненно. Я увидела, как люди других людей могут считать пустым местом, не уважать их, когда рядом маленькие дети, пожилые люди, холод, а они ночуют на земле. Это хаотичные костры. Когда постоянный гул техники, когда над тобой летают вертолеты. Когда в вечернее время прожекторы стали моргать. Когда понимаешь, что это психологическое давление на людей. Я до сих пор говорю и понимаю, насколько это болезненно, потому что такого страшного я не видела еще и не чувствовала. Мне казалось, что не может быть такого в нашем мире. Почему важно участвовать в благотворительных акциях? Никита Рачиловский:

Безусловно, были очень страшные события. Благо, весь мир увидел истинное лицо Запада. Теперь немного о хорошем. Вы принимаете активное участие в благотворительных акциях. Что это значит лично для вас?

Эльвира Сороко:

Для меня это положительная энергия, которую я получаю от людей, которым мы приносим добро. Уже началась благотворительная акция «Наши дети». Больше всего я люблю именно эту акцию, когда приходишь к детям, приносишь им подарки, когда приходишь к пожилым людям и даешь этим людям действительно внимание. Эта отдача, эта благодарность этих людей – это самое главное, что для меня есть. Я считаю, что всегда добро побеждает зло. Именно благотворительные акции – это возможность проявить себя как хорошего человека, доброго, с позитивной энергией. Поэтому я всегда с удовольствием участвую в этих благотворительных акциях, потому что получаю большое удовольствие.