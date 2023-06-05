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Есть много интересных моделей в «Марко». Показываем летнюю коллекцию обуви для мужчин

05 июня 2023 15:10
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Игорь Давидюк, барбер:
Доброе утро, меня зовут Игорь, я барбер. Сегодня я пришел в «Марко» посмотреть коллекцию весна-лето и подобрать себе обувь на сезон.

Есть много интересных моделей в «Марко». Показываем летнюю коллекцию обуви для мужчин-1

Как соблюдать дресс-код в жаркие дни и не отказаться от любимой классики. В «Марко» есть решение – классические полуботинки благородных оттенков со сквозной перфорацией, которая обеспечивает благоприятный климат для ног. Перфорация выполнена в разных узорах.

Есть много интересных моделей в «Марко». Показываем летнюю коллекцию обуви для мужчин-4

Лень – двигатель прогресса. Большинство моих клиентов просят прическу, чтобы минимально укладывать. А также многие мужчины любят обувь без шнурков. Идеальным вариантом для них являются лоферы. Есть различные по стилю, эти полуспорт, есть классический вариант, повседневный. Они очень легкие, эластичные, у них мягкие задники. Как же я люблю запах натуральной кожи.

Есть много интересных моделей в «Марко». Показываем летнюю коллекцию обуви для мужчин-7

Большую часть своего времени я провожу на работе, стоя на ногах. И поэтому я выбираю кроссовки, которые обеспечат мне комфорт на протяжении всего дня. Для меня важна легкость, качество и удобство. Сейчас я себе что-нибудь подберу. Вот такие вот интересные.

Есть много интересных моделей в «Марко». Показываем летнюю коллекцию обуви для мужчин-10

Также есть кроссовки с сеточкой для тех, кто любит супер-легкость. Они реально очень легкие.

Есть много интересных моделей в «Марко». Показываем летнюю коллекцию обуви для мужчин-13

Есть еще модели кожаные универсальные, со вставками.

Есть много интересных моделей в «Марко». Показываем летнюю коллекцию обуви для мужчин-16

Прикольно, сандалии, я такие в садике носил. Смотрите, какие на липучках, можно отрегулировать по полноте ног. Достаточно легкие, несмотря на то, что у них подошва плотная. Эта модель мне больше нравится, такая утонченная, стильная, легкая, подошва мягкая. Приятный запах натуральной кожи. Здесь под пятку, чтобы не уезжала нога, цвет хороший, приятный, мужской, брутальный. Строчка, резинка растягивается. Достаточно гибкие. Для тех, кто предпочитает свободу движения и хочет, чтобы ноги «дышали».

Есть много интересных моделей в «Марко». Показываем летнюю коллекцию обуви для мужчин-19

Столько разных видов, и для офиса есть закрытой конструкции. И для пляжа с открытой конструкцией. Также для прогулок по городу. Мой фаворит эти сандалии.

Есть много интересных моделей в «Марко». Показываем летнюю коллекцию обуви для мужчин-22

С посещением магазина «Марко» я уже стал не только экспертом в своей области, но и в обуви. Оказывается, в коллекции «Марко» есть обувь из различных натуральных кож – гладкая, фактурное тиснение, жированная, с восковой пропиткой и нубук.

Приятного шопинга, наслаждайтесь прекрасной весной и летом. А я пошел обновлять стрижки своим клиентам.

*На правах рекламы. 

# Реклама # общество # Фотофакт

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