Есть много интересных моделей в «Марко». Показываем летнюю коллекцию обуви для мужчин

Игорь Давидюк, барбер:

Доброе утро, меня зовут Игорь, я барбер. Сегодня я пришел в «Марко» посмотреть коллекцию весна-лето и подобрать себе обувь на сезон.

Как соблюдать дресс-код в жаркие дни и не отказаться от любимой классики. В «Марко» есть решение – классические полуботинки благородных оттенков со сквозной перфорацией, которая обеспечивает благоприятный климат для ног. Перфорация выполнена в разных узорах.

Лень – двигатель прогресса. Большинство моих клиентов просят прическу, чтобы минимально укладывать. А также многие мужчины любят обувь без шнурков. Идеальным вариантом для них являются лоферы. Есть различные по стилю, эти полуспорт, есть классический вариант, повседневный. Они очень легкие, эластичные, у них мягкие задники. Как же я люблю запах натуральной кожи.

Большую часть своего времени я провожу на работе, стоя на ногах. И поэтому я выбираю кроссовки, которые обеспечат мне комфорт на протяжении всего дня. Для меня важна легкость, качество и удобство. Сейчас я себе что-нибудь подберу. Вот такие вот интересные.

Также есть кроссовки с сеточкой для тех, кто любит супер-легкость. Они реально очень легкие.

Есть еще модели кожаные универсальные, со вставками.

Прикольно, сандалии, я такие в садике носил. Смотрите, какие на липучках, можно отрегулировать по полноте ног. Достаточно легкие, несмотря на то, что у них подошва плотная. Эта модель мне больше нравится, такая утонченная, стильная, легкая, подошва мягкая. Приятный запах натуральной кожи. Здесь под пятку, чтобы не уезжала нога, цвет хороший, приятный, мужской, брутальный. Строчка, резинка растягивается. Достаточно гибкие. Для тех, кто предпочитает свободу движения и хочет, чтобы ноги «дышали».

Столько разных видов, и для офиса есть закрытой конструкции. И для пляжа с открытой конструкцией. Также для прогулок по городу. Мой фаворит эти сандалии.