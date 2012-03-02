В Беларуси готовится проект промышленной политики – до 7 марта можно прислать свои предложения

Министерство экономики объявило о приеме предложений до 7 марта. Их изучит рабочая группа, которая готовит проект концепции развития промышленного комплекса страны до 2020 года.

Задача – создание конкурентоспособной, а также инновационной продукции, востребованной за рубежом. Развитие предполагается сразу по трем направлениям. И первое их них – модернизация брендовых производств с уже освоенными рынками сбыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Чеботарь, начальник главного управления промышленности транспорта и связи Министерства экономики Республики Беларусь:

Развитие наших традиционных производств, развитие топливно-энергетического комплекса, обеспечивающего нашу энергетическую безопасность, и ключевой момент – развитие высокотехнологичных производств.

Идеи есть, нам их представляют, мы пока все это собираем. Все это, конечно, большой частью войдет в программу.