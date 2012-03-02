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В Нидерландах мобильные «бригады смерти» помогут безнадежно больному человеку уйти из жизни на дому

02 марта 2012 09:47
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Новости Нидерландов. Мобильные «бригады смерти» появились в Нидерландах. Так в королевстве прозвали группы врачей, единственная задача которых помочь безнадежно больному человеку уйти из жизни. Воспользоваться их услугами отныне можно прямо на дому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эвтаназия в Нидерландах разрешена официально, однако многие специалисты не согласны с нынешним нововведением. По их мнению, только лечащий врач может точно определить, имеет ли смысл помочь пациенту уйти из жизни или же стоит попробовать вылечить его.

# общество # Эвтаназия

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