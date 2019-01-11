В Беларуси финишировала благотворительная акция «Наши дети»

Новости Беларуси. Большой праздник для тех, кто его подарил, прошёл 11 января в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он объединил волонтёров, которые приняли участие в новогодней благотворительной акции «Наши дети».

К марафону добра в этот раз подключились сотни белорусов. Среди них учащиеся школ, гимназий, творческих коллективов. Все они на протяжении месяца дарили внимание, тепло и заботу ребятам из детских домов, интернатов и многодетных семей. Проект «Наши дети» объединяет страну. Дмитрий Лукашенко с семьёй посетил социально-педагогический центр с приютом в Минске В знак благодарности для волонтёров организовывали встречу. Она прошла в кинотеатре «Беларусь».

Виктория Кремез, учащийся гимназии № 174 Минска:

Мы ездили в детский сад, дарили подарки нуждающимся детям. Дарили очень много канцелярии, предметов для личной гигиены, игрушек. Очень здорово, что есть акция «Наши дети» и мы можем внести частичку добра туда и порадовать детей.

Виталий Пригодич, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома:

Сегодня у нас есть прекрасная возможность поблагодарить самых юных и наиболее активных волонтеров, учащихся учреждений образования города Минска. Самое главное – чтобы они продолжали этот марафон добра, потому что акция заканчивается, но она на самом деле продолжается, она не заканчивается никогда. Каждый день рядом с нами есть люди, которые нуждаются в нашей поддержке, тепле и заботе.

В Беларуси подвели итоги благотворительного марафона «Наши дети». На протяжении месяца высшие должностные лица страны, руководители министерств, представители госорганов и организаций посещали детские дома, школы-интернаты и другие социальные учреждения. «Все они – наши дети». Наталья Кочанова посетила детский дом №3 За время проведения акции благотворительная помощь была оказана примерно на миллион рублей. Цель марафона – поддержать в новогодние праздники маленьких белорусов, которые особенно нуждаются во внимании.

Ирина Симакова, главный специалист Управления социальной воспитательной и идеологической работы Министерства образования Беларуси:

Это предметы ухода, которые так необходимы детям, в том числе детям-инвалидам. Это и оборудование, и предметы мебели, и игрушки для детей, книги. Все, что дети любят и что нравится детям. Хочется сказать, что акция у детей вызывает такую большую радость и приятные эмоции, потому что праздник случился.