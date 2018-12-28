Проект «Наши дети» объединяет страну. Дмитрий Лукашенко с семьёй посетил социально-педагогический центр с приютом в Минске

Новости Беларуси. Всю страну в эти дни объединяет еще один благотворительный проект «Наши дети». К одной из самых масштабных инициатив ежегодно присоединяются тысячи неравнодушных белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, сегодня, 28 декабря, председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко с семьей посетил социально-педагогический центр с приютом Заводского района Минска. Сюда попадают дети, признанные нуждающимися в государственной защите. В настоящее время здесь 29 воспитанников.

Гостям ребята подготовили новогодний спектакль, а потом все вместе закружили в хороводе. Праздник получился душевный. Ну и, конечно, никто не остался без подарков.