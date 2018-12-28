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Проект «Наши дети» объединяет страну. Дмитрий Лукашенко с семьёй посетил социально-педагогический центр с приютом в Минске

28 декабря 2018 14:34
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Новости Беларуси. Всю страну в эти дни объединяет еще один благотворительный проект «Наши дети». К одной из самых масштабных инициатив ежегодно присоединяются тысячи неравнодушных белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект «Наши дети» объединяет страну. Дмитрий Лукашенко с семьёй посетил социально-педагогический центр с приютом в Минске-1

Проект «Наши дети» объединяет страну. Дмитрий Лукашенко с семьёй посетил социально-педагогический центр с приютом в Минске-3

Проект «Наши дети» объединяет страну. Дмитрий Лукашенко с семьёй посетил социально-педагогический центр с приютом в Минске-5

Так, сегодня, 28 декабря, председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко с семьей посетил социально-педагогический центр с приютом Заводского района Минска. Сюда попадают дети, признанные нуждающимися в государственной защите. В настоящее время здесь 29 воспитанников.

Гостям ребята подготовили новогодний спектакль, а потом все вместе закружили в хороводе. Праздник получился душевный. Ну и, конечно, никто не остался без подарков.

Проект «Наши дети» объединяет страну. Дмитрий Лукашенко с семьёй посетил социально-педагогический центр с приютом в Минске-8

Понравился Дед Мороз!

Проект «Наши дети» объединяет страну. Дмитрий Лукашенко с семьёй посетил социально-педагогический центр с приютом в Минске-11

Все очень радостные, всем очень интересно всё, что здесь происходит. Каждый с таким взглядом смотрит на тебя, и ему интересно, что будет дальше.

Проект «Наши дети» объединяет страну. Дмитрий Лукашенко с семьёй посетил социально-педагогический центр с приютом в Минске-14

Проект «Наши дети» объединяет страну. Дмитрий Лукашенко с семьёй посетил социально-педагогический центр с приютом в Минске-16

Проект «Наши дети» объединяет страну. Дмитрий Лукашенко с семьёй посетил социально-педагогический центр с приютом в Минске-18

Проект «Наши дети» объединяет страну. Дмитрий Лукашенко с семьёй посетил социально-педагогический центр с приютом в Минске-20

# Новый год # общество # Фотофакт

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