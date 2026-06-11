В Беларуси фиксируется снижение числа краж из загородных домов – МВД

В Беларуси фиксируется снижение числа краж из загородных домов. С начала 2026 года – 115 таких преступлений, из них около 20 – за последний месяц. Эти показатели существенно ниже, чем в предыдущие годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В МВД связывают положительную динамику с жесткой неотвратимостью наказания. При этом в ведомстве подчеркивают: расслабляться преждевременно. Основная причина большинства «дачных» краж сегодня – халатность и излишняя доверчивость самих владельцев. Например, нередко дома остаются без должной охраны, с незапертыми дверями или окнами.

Павел Агеев. заместитель начальника Минского городского управления Департамента охраны МВД Беларуси: Все отправляются на дачные участки для того, чтобы проводить летнее время, отпуска, выходные дни. Поэтому сейчас в основном происходят кражи путем свободного доступа. Также кражи квалифицированные из дачных домовладений. Подвергаются риску жильцы, которые проживают в данных дачных домовладениях. Самый эффективный способ защиты имущества на сегодняшний день – установка охранной сигнализации.

Михаил Жильцов, начальник отдела главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Беларуси:

Главная рекомендация для хозяина – не дать злоумышленнику шанс для того, чтобы похитить имущество. Потому что, например, если человек не закрыл окно, это прекрасная возможность залезть туда вору. Или у него там хлипкая дверь на даче. Конечно, опять же, легко туда забраться. Как показывает статистика по велосипедам, практически все они украдены путем свободного доступа, путем среза запорного устройства. Практически таких краж не фиксируется у нас.

Хищения из дачных домов составляют около 5 % от общего числа краж. Примерно такую же долю занимают кражи велосипедов и самокатов. Для повышения безопасности жилья МВД предлагает белорусам бесплатную услугу – вызов специалиста для консультации по защите имущества. Ведомство призывает граждан быть бдительными: простые меры предосторожности помогут предотвратить преступление.