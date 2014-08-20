В Беларуси дополнительно открыто более 250 школьных базаров

Новости Беларуси. Школьные товары в магазинах на 80% белорусского производства. В 2014 году белорусские предприятия расширили линейку школьной одежды — это почти 500 моделей. В период подготовки к новому учебному году в Беларуси дополнительно открыто более 250 торговых точек. Успеют подготовить детей к школе и те родители, которые еще не вернулись из отпусков — школьные базары и ярмарки выходного дня будут работать до 10 сентября, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Драгун, заместитель министра торговли Республики:

Все объемы, которые наша промышленность разработала и изготовила на сегодняшний день организациями торговли, выбрана. Широко представлена во всех объектах торговли, которые осуществляет продажу школьного ассортимента. Более 7 тысяч объектов по республике, осуществляется широко продажа под заказ, разукомплектовка для удобства покупателей, предоставляются различного рода скидки.

Покупатель:

Очень много интересного. Ассортимент хороший.