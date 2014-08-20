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Метро может появиться в областных городах Беларуси

20 августа 2014 11:05
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Новости Беларуси. Легкое метро может появиться в областных городах Беларуси. Такую идею сейчас прорабатывают специалисты.  За основу взят зарубежный опыт. Во многих странах в городах с населением до 500 тысяч жителей можно встретить метрополитен длиной почти 30 километров. Такая подземка менее объемная, чем, например, в Минске, она рассчитана буквально на несколько вагонов, но при этом комфорт от передвижения не теряется.

Меж тем в Минске во всю идет подготовка к строительству третьей линии метро. Она будет состоять из 14 станций, которые соединят северные и южные районы города с центром. Первый участок планируется открыть в 2018 году. По новой ветке будут курсировать полностью автоматизированные составы. Машинистам останется лишь контролировать работу электроники, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

# общество # Общественный транспорт

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