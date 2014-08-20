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В Гродно новые дороги будут делать из старых

20 августа 2014 11:08
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Новости Беларуси. В Гродно новые дороги будут делать из старых. Это инновационная технология, основанная на производстве дорожного покрытия из старого асфальта. Подобный опыт — первый в Беларуси. Еще в июне новой асфальтобетонной смесью в Гродно был отремонтирован участок переулка Янки Купалы. Спустя несколько месяцев  покрытие полностью оправдало заявленные обещания.

Специалисты уверены, что в ближайшие шесть лет высокие характеристики асфальта сохранятся. Интересно, что такие инновационные смеси экономичны, производить их можно на базе любых существующих асфальтобетонных заводов, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

# общество # Автодороги Беларуси

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