В ГАИ уверяют, что на дорогах приняты все необходимые меры для безопасности детей

Новости Беларуси. До конца летних каникул остается десять дней. Сейчас особое внимание направлено на профилактику ДТП с участием детей. Предотвращение этой проблемы – приоритетный вопрос республиканского масштаба. В ГАИ отмечают, что начало учебного года – самое опасное время. Дети только вернулись с отдыха, летних лагерей и не успели еще привыкнуть к движению большого города. Поэтому количество ДТП с их участием может значительно вырасти. Сейчас все необходимые меры на дорогах приняты, а также разработаны планы профилактических занятий для школьников, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Станислав Соловей, старший инспектор УГАИ Министерства внутренних дел Республики Беларусь:

В последние годы мы наблюдаем постепенное уменьшение количества пострадавших детей в ДТП. Примерно в 2 раза. Наверное, это связано с тем, что большинство детей приучили использовать световозвращающие элементы, носить их в темное время суток. Более активно идет разъяснительная работа в школах, в том числе и отвечают на вопросы по правилам дорожного движения. Кроме этого, проводятся различные профилактические мероприятия, которые наверняка повлияли на сознание детей. Мы надеемся, что новое подрастающее поколение будет приносить нам меньше проблем на дороге.