«Компоненты высоких технологий привлекают»: что говорят туристы о Минске

Новости Беларуси. Вторые Европейские игры объединяют города и страны. Минск гостеприимно встретил огромное количество иностранных туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На время проведения форума для болельщиков действует безвизовый режим. И уже известно, что с момента его введения нашу страну посетили 230 тысяч зарубежных гостей. Причем многие пересекали границу по билету на соревнования. География стран, из которых прибыли туристы, обширная. В этом убедилась корреспондент Анастасия Ярощик-Корниенко. Вторые Европейские игры. Неудивительно, что встретить иностранных гостей в городах сегодня проще простого, и тем более в столице.

Анастасия Ярощик-Корниенко, СТВ:

Здравствуйте! Вітаемо! Buenas días! Dzień dobry! Сегодня улицах Минска можно встретить представителей разных национальностей. Для белорусов это еще и возможность подтянуть знание языков, а для туристов – узнать нашу культуру еще ближе.

Ежедневно от городской ратуши стартуют десятки экскурсий. Мы с легкостью присоединяемся к этому многонациональному десанту. В нашей команде поляки, голландцы, немцы, латвийцы, китайцы и даже жители Сейшельских островов.

Рафа Андерс проделал путь в 7000 километров. Фото за фото минских улочек пополняют его архив. И с каждым шагом по столице у менеджера по финансовым инвестициям растет интерес к Беларуси.

Рафа Андерс, турист (Сейшельские острова):

Люди прекрасные, гостеприимные. Очень дружелюбные, говорят и на английском, и на немецком. Очень чисто. Компоненты высоких технологий привлекают. Тут, оказывается, столько всего изобретено. Много технологий, большое будущее у городов.

Учитель японского языка и математики из Шанхая проводит отпуск именно в Беларуси. Следит за спортивными событиями. В планах много экскурсий по Минску и Бресту. О крепких белорусско-китайских отношениях говорят все чаще, пришло время знакомиться ближе. Тем более что страны уже объединил общий проект «Великий камень».

Джен Ванг, турист (Китай):

Я видел большой бигборд «Великий камень». Слышал об этом проекте, к сожалению, пока еще не был там. Да, Беларусь находится в центре Европы, в этом большое ваше преимущество: из Китая в том числе идет много товаров, много туристов приезжает к вам. Очевидно, перспектива у проекта есть. В эти дни туристы не забывают и еще об одной важной для Беларуси дате – 75-летии освобождения страны.

Лилия Орлова, туристка (Россия):

Вчера Хатынь посетили. Тяжелая была немножко экскурсия – сколько деревень было сожжено, сколько восстановлено. Просто слышали слово «Хатынь», а что оно такое на самом деле узнали только вчера подробно.