Улькяр Алиева о белорусской косметике: «Недорого, в плане качества превосходит многие именитые бренды»
Новости Беларуси. Известный музыкальный критик с громкой фамилией Улькяр Алиева из Баку Беларусь открыла для себя много лет назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В силу профессии чаще бывает в Большом театре оперы и балета. Из Минска всегда увозит новые впечатления. Этот визит – 2019 – просто незабываемый. Улькяр Алиева не упустила возможности побывать на открытии вторых Европейских игр.
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Улькяр Алиева, театральный и музыкальный критик, профессор Азербайджанской национальной консерватории:
Каждый раз, когда я приезжаю в Беларусь, неизменно захожу в косметический отдел. Недорого, в плане качества превосходит многие именитые бренды.
Кроме приятных воспоминаний, Улькяр увезет с собой несколько баночек крема и обязательно захватит льняные изделия и сладости.
Улькяр Алиева:
У вас уникальная страна, и она как магнит. Те, кто впервые приезжает в Беларусь, хочет еще раз и еще раз. Есть особая энергетика белорусской земли.