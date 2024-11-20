Где хоронят отходы? О секретах работы мусорных полигонов – директор НИЦ
Мусор – глобальная экологическая проблема, которая в скором времени может стать необратимой. Объемы потребления в обществе с каждым годом растут, вместе с ними растет и количество отходов. Несмотря на то, что часть стран осознает опасность загрязнения бытовыми отходами, предпринимает конкретные шаги по решению данной проблемы, ситуация в мире кардинально не меняется. Мы сортируем мусор по типам сырья, мы реализуем сложнейшие проекты по переработке мусора, и все равно: что же происходит в итоге? В итоге переработка мусора сегодня экономически нецелесообразна, и мы все равно по-прежнему превращаемся в большую помойку. Но опускать руки не стоит, наоборот, закатываем рукава – и за уборку. Главное – отказаться от потребительского формата мышления и стараться меньше потреблять, а больше созидать. Об этом поговорим в ток-шоу «Точки над «i».
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Расскажите о проблеме полигонов, где захороняют мусор.
Георгий Санин, директор научно-исследовательского УП «Бел НИЦ «Экология»:
Полигон не только со своей строительной и инженерной точки зрения предусматривает комплекс мероприятий по предотвращению воздействия отходов и продуктов их взаимодействия на окружающую среду. Но и сама технология эксплуатации направлена на то, что те отходы, с которыми мы не знаем, что делать, нет на сегодня экономически целесообразной технологии по их переработке, и эти отходы мы вынуждены захоранивать. Технология захоронения предусматривает в том числе чередование слоев собственно отходов и изоляционных слоев, инертных материалов, которые уплотняются строительной техникой, бульдозерами для того, чтобы эти отходы не рассыпались и не разносились ветром, не растаскивались птицами и так далее.
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