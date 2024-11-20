Куда граждане могут сдать технику любых размеров и лекарства – узнали у эксперта

Мусор – глобальная экологическая проблема, которая в скором времени может стать необратимой. Объемы потребления в обществе с каждым годом растут, вместе с ними растет и количество отходов. Несмотря на то, что часть стран осознает опасность загрязнения бытовыми отходами, предпринимает конкретные шаги по решению данной проблемы, ситуация в мире кардинально не меняется. Мы сортируем мусор по типам сырья, мы реализуем сложнейшие проекты по переработке мусора, и все равно: что же происходит в итоге? В итоге переработка мусора сегодня экономически нецелесообразна, и мы все равно по-прежнему превращаемся в большую помойку. Но опускать руки не стоит, наоборот, закатываем рукава – и за уборку. Главное – отказаться от потребительского формата мышления и стараться меньше потреблять, а больше созидать. Об этом поговорим в ток-шоу «Точки над «i».

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Есть какие-то новшества по переработке электронных отходов? Светлана Мацкевич, главный специалист по информационной работе государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов»:

Электронный мусор, или отходы электронного, электрического оборудования – рекордсмен по темпам роста. Но самое главное, что эти отходы перерабатываются. Их нужно сдавать в специализированные организации. Здесь все предельно просто для населения сделано. В крупных и даже некрупных магазинах, в торговых центрах стоят специальные контейнеры, куда можно отнести элементы питания, у которых уже истек срок годности, туда же можно отправлять электронные сигареты и мелкогабаритную бытовую технику в отсек для нее – планшеты, чайники, фены, плойки, блендеры. Есть еще среднегабаритная и крупногабаритная техника – с ней больше проблем. На сайте «цель99.бел» есть карта пунктов приема, есть перечень организаций, которые такую услугу оказывают: бесплатно к вам приедут, поднимутся на этаж, спустят вашу тяжелую неработающую стиральную машину.