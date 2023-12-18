В Парке высоких технологий выбирают лучший стартап

Итоги конкурса стартап-проектов подводят в Парке высоких технологий. Из полусотни поступивших заявок до финала дошли лишь 20 проектов из всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работы оценивают в двух номинациях: стартапы на базе информационно-коммуникационных технологий и проекты, связанные с разработкой и производством новых продуктов в высокотехнологичной сфере. В каждой из номинаций определят трех победителей. В дальнейшем они смогут получить статус резидента Минского городского технопарка. Кроме того, их стартап-проекты разместят в бизнес-пространстве Парка высоких технологий. Медицина, сфера развлечений, образования, искусственный интеллект – на суд жюри представили работы в различных областях.

Михаил Грицевец, участник конкурса стартап-проектов GreatStartup:

Мы решили сделать модель искусственного интеллекта, которая проанализирует органы грудной клетки, рентген органов грудной клетки. На данный момент мы разработали уже пять готовых продуктов. Это и рентгенограмма позвоночника, тазобедренных суставов, коленных. Разрабатываем активно модели компьютерной томографии.

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:

Проект очень сильный. На стадии предварительного рассмотрения очень сложно было кому-то отдать предпочтения. Мы постарались отобрать, как нам кажется, наиболее готовых представить в данных временных рамках проекты. Сейчас мы будем их просеивать, искать настоящие бриллианты, золотые песчинки, которым попытаемся дать дорогу в будущее.