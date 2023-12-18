Прямой эфир

В Парке высоких технологий выбирают лучший стартап

18 декабря 2023 12:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Итоги конкурса стартап-проектов подводят в Парке высоких технологий. Из полусотни поступивших заявок до финала дошли лишь 20 проектов из всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Парке высоких технологий выбирают лучший стартап-1

Работы оценивают в двух номинациях: стартапы на базе информационно-коммуникационных технологий и проекты, связанные с разработкой и производством новых продуктов в высокотехнологичной сфере. В каждой из номинаций определят трех победителей. В дальнейшем они смогут получить статус резидента Минского городского технопарка. Кроме того, их стартап-проекты разместят в бизнес-пространстве Парка высоких технологий. Медицина, сфера развлечений, образования, искусственный интеллект – на суд жюри представили работы в различных областях.

В Парке высоких технологий выбирают лучший стартап-4

Михаил Грицевец, участник конкурса стартап-проектов GreatStartup:
Мы решили сделать модель искусственного интеллекта, которая проанализирует органы грудной клетки, рентген органов грудной клетки. На данный момент мы разработали уже пять готовых продуктов. Это и рентгенограмма позвоночника, тазобедренных суставов, коленных. Разрабатываем активно модели компьютерной томографии.

В Парке высоких технологий выбирают лучший стартап-7

Владимир Давидович, директор Минского городского технопарка:
Проект очень сильный. На стадии предварительного рассмотрения очень сложно было кому-то отдать предпочтения. Мы постарались отобрать, как нам кажется, наиболее готовых представить в данных временных рамках проекты. Сейчас мы будем их просеивать, искать настоящие бриллианты, золотые песчинки, которым попытаемся дать дорогу в будущее.

В Парке высоких технологий выбирают лучший стартап-10

Основная цель проведения конкурса – создание оригинальных, наукоемких и коммерчески перспективных стартап-проектов.

# Информационные технологии # общество # Владимир Давидович

Другие новости рубрики

Все новости
Внимание и забота каждому. Санаторий «Приозёрный» удостоен звания «Лидер года – 2023»
18 декабря 2023 10:42

Внимание и забота каждому. Санаторий «Приозёрный» удостоен звания «Лидер года – 2023»

Первая «Школа молодого учёного» при БГУ. Чем уникально это образовательное мероприятие?
18 декабря 2023 10:26

Первая «Школа молодого учёного» при БГУ. Чем уникально это образовательное мероприятие?

Как выбрать ёлку к Новому году? Узнали секреты у продавца
18 декабря 2023 10:15

Как выбрать ёлку к Новому году? Узнали секреты у продавца