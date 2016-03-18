В Беларуси будут шить джинсы из хлопка и льна – ткани уже готовы

Новости Беларуси. Беларусь будет производить джинсы. Ткани уже разработаны.

В их состав войдет не только хлопок, но и лен.

Николай Ефимчик, председатель концерна «Беллегпром»:

Мы не стремились сделать белорусские джинсы хлопковыми, поскольку нам конкурировать со странами, тем же Туркменистаном, где джинсы стоят $7, бессмысленно. А вот смесь хлопка, льна и специальных отделок – можно. Необходима целая куча отделок, чтобы она была того же удобоваримого вида, как настоящие джинсы. Лен все-таки имеет свои нюансы. Хотя, я вам скажу, смотрится она интересней, чем обыкновенные джинсы.

По мнению руководителя концерна, вопрос о создании белорусских джинсов «непростой, но в стране намерены довести его до конца». В проекте задействованы Оршанский льнокомбинат и Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение. Кроме того, планируется подключить коллег из Туркменистана.

Николай Ефимчик:

Они готовы сотрудничать, чтобы делать отделку. Доведение до состояния различных эффектов - помятости, сжатости, лазерных рисунков - это все ручная работа. Туркмены достигли хороших результатов в этом. Почему бы нам не воспользоваться разделением труда.

Сейчас ткань доводят до оптимального состояния и различных современных эффектов: помятости, сжатости, лазерных рисунков. Планируется, что

белорусские джинсы будут выше средней ценовой категории.

Когда отечественный товар поступит на рынок, еще не известно.

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Кстати, первые джинсы появились в середине 19 века в США в качестве рабочей одежды для фермеров. Штаны оказались востребованными, так как имели множество преимуществ: плотная, крепкая ткань из хлопка, а не из кожи, поэтому легко поддавалась стирке. Первые джинсы стоили всего 1 доллар 46 центов.