Порывистый ветер и похолодание: в Беларуси на 18 марта объявлен оранжевый уровень опасности

Новости Беларуси. В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Сильный порывистый ветер несёт в нашу страну похолодание. Спасатели напоминают: при выходе на улицу необходимо учитывать сложные погодные условия.

Порывы ожидаются до 15-18 м/с, на большей части территории страны прогнозируются осадки (дождь, переходящий в мокрый снег). На отдельных участках дорог гололедица.

Шквалистый ветер опасен возможными падениями деревьев, слабо-укрепленных конструкций, кровель зданий и обрывами линий электропередач.

К вечеру синоптики обещают похолодание. Максимальная температура воздуха составит от плюс от плюс 1°C по северу до плюс 8°C по юго-западу страны. Максимальная температура воздуха около плюс 3°C, к вечеру понижение до 0, минус 2°C.