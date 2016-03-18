Территория Беловежской пущи увеличилась более чем на тысячу гектаров

Новости Беларуси. Беловежская пуща расширяет границы. Заповедная зона Национального парка Беларуси увеличилась более чем на тысячу гектаров. К ней присоединили участки лесоболотного комплекса «Дикое». Соответствующий указ подписал глава государства.

Этот документ направлен на оптимизацию границ и режима охраны реликтового леса. Он также вносит изменения в состав рекреационной зоны Беловежской пущи, что в перспективе позволит расширить ее туристические возможности.

В связи с нынешней территориальной прибавкой общая площадь Национального парка страны теперь достигает почти 60 тысяч гектаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.