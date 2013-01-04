Программа рождественских гуляний в Минской области

Новости Беларуси. Благотворительные акции и конкурсы, рождественские ярмарки и гуляния, праздничные утренники и спортивные соревнования - Минская область традиционно весело и душевно отметить праздник Рождества Христова, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

В районах области в этом году чрезвычайно популярными станут народно-календарные обряды. Деревня Семежево Копыльского района, как обычно, пригласит на уникальное действо «Колядные цари». А в Березинском районе будут тянуть Коляду на дуба. Центром театрального искусства станут крупные города области.

Вероника Деньковская, ведущий методист «Минского городского центра народного тверчества»:

Интересными и красочными обещают быть мероприятия в Солигорском, Минском, Пуховичском и Слуцком районах. В программу мероприятий входят театрализованные представления, концерты, колядные шествия, фольклорно- волочебные программы. Можно назвать даже некоторые названия, которые отражают сущность мероприятий: «Коляда пришла - блины да оладки», «Коляда шла», «Рождественские Колядки» - все это подарит зрителю идеальное настроение праздника и принесет настоящее рождественское настроение.