ЖЭСы справляются со своей работой лучше товариществ собственников?

Нынешняя зима доставила много хлопот коммунальным службам, ведь большие снегопады могут даже парализовать работу целого города. Как справляются коммунальщики, рассказала заместитель генерального директора объединения «Минское городское жилищное хозяйство» Мингорисполкома Галина Гилевич, сообщили в программе «Большой город» на СТВ.

У вас, наверное, двор, вообще, идеальный даже в это время?

Чистится, да. У меня хороший ЖЭС, в принципе, никогда проблем с ними нет.

Просто под особым вашим контролем?

Может быть.

Скажите, в эти дни в городе Минске почти во всех дворах была похожая картина: все засыпано снегом, сугробы... Как, ЖЭСы справляются?

Вы знаете что, вы тоже житель города и наблюдали, что практически всю неделю идет снег, каждый день убираются дворовые территории. Они тоже засыпаются, поэтому, конечно, есть вопросы в связи с тем, что есть недокомплект рабочий по комплексной уборке, люди болеют – это зимнее время, поэтому каждому рабочему приходится убирать более чем одну норму, и, может быть, где-то не успеваем. Конечно, такое случается.

А вообще, дворников не хватает?

Как и на любом другом предприятии. Есть вакансии, и у нас тоже вакансии есть. И, опять же, в зимний период времени люди болеют, и это создает своего рода проблему.

Как вы выходите из ситуации, кого привлекаете?

В зимний период времени мы делаем бригадный метод работы, то есть, закреплены дома для уборки на всей бригаде, независимо от того, есть на работе человек или нет - есть объем и они должны выполнять. Привлекаются рабочие текущего ремонта, всю эту неделю привлекаются инженерно-технические работники, привлекается студенческая молодежь, договариваемся с военнослужащими. То есть, где что можно, мы такие силы привлекаем.

Мы сейчас говорим о дворовых территориях, а если, допустим, снег шел целый день, то сколько дней вам понадобится, чтобы более-менее привести в порядок двор?

Существует норма уборки на одного человека в одну смену. В первую очередь, мы, конечно, расчищаем лестницы, подходы к подъездам, склоны, пешеходные связи, ведущие к местам общественного транспорта. А дальше уже убирается снег с других территорий. В сегодняшней сложившейся ситуации нужно несколько дней для того, чтобы дойти до каждого двора, чтобы очистить парковки. Проход пешеходов и проезд транспорта обеспечивается ежедневно даже в такой снегопад, за исключением, может быть, каких-то случайных мест. А вообще, чтобы очистить двор, чтобы он имел вид тот, что необходим, чтобы дворовые территории и проезжие части были очищены от борта до борта, чтобы вычищены были парковки, вы сами понимаете, что для этого нужно время.

А скажите, наверное, стали особым спросом пользоваться услугой ЖЭСа, когда можно заказать, заключить договор, и тебе будут расчищать парковочное место. Очень интересует, как это сейчас действует, учитывая, что сейчас достаточно экстремальные условия во дворах.

Эта работа начала проводиться не в период снегопада, а заранее, в тех местах, где обустраивались парковки не на одно-два места в летний период, где происходила расширение, а устраивались парковки от 20 и более мест. Там уже в летний период были заключены договоры, и такие работы там производятся. В настоящий период уже заключено уже почти 1000 таких договоров. Я не хочу сказать, что выстроилась очередь за этой услугой, но, тем не менее, такие люди в Минске есть, и есть люди, которые сами убирают, их у нас тоже немалое количество, где не надо заставлять людей чистить, они знают, что пошел снег, они расчищают полностью свои парковки, объединяются домами, подъездами, это тоже уже существует.

Это хорошо, если так происходит. У нас во дворе именно так. Но это же не все обязательно такие сознательные люди. Просто раньше говорили о штрафе, если автовладелец не очистил парковочное место и метр вокруг машины. Есть ли для этого правовые основания, и действует ли эта система?

Правила благоустройства и содержания города Минска говорят о том, что автовладельцы обязаны расчищать снег в радиусе метра вокруг своих автомобилей. Другое дело, если в то время, когда жилищные службы справляются с этой работой, мы не ссоримся с жителями, не стараемся доводить дело до штрафов. Тем не менее, за эту неделю более 4,5 тысяч предписаний было выдано тем жителям, которые неправильно припарковали свой транспорт (со стороны подъезда, на разворотных площадках). Производилась на этой неделе эвакуация транспорта, который мешал. Но в основном сейчас ведется работа разъяснительного характера. Я считаю, что мы должны в очередной раз объяснить людям, рассказать, а уже предъявлять штрафные санкции – это будет в последнюю очередь. Хотя, такие основания есть, и штраф предусмотрен за нарушение вот этих правил благоустройства от 1 до 25 базовых единиц.

Но есть и обратная сторона медали, когда я увидела, что идет снегопад, и я хочу, чтобы мое парковочное место расчищали. Другой вопрос, это мое постоянное парковочное место или нет, но, тем не менее, мы звонили в несколько ЖЭСов, и в ЖЭСах неактивно идут на контакт. Это не отлаженная система? Сейчас, в пиковое время, это легко сделать и как отслеживать, приходить и показывать пальцем, что здесь моя машина? Сам механизм?

В принципе, место нельзя показать, потому что мы его не закрепим. Важен человек, его марка и номер машины и квартиры, где он проживает, для того, чтобы заключить договор, это важно. Потом он может поставить автомобиль на любое другое расчищенное место.

И дворник ходит, сверяется по номеру и чистит вокруг этой машины?

Дворник чистит всю дворовую территорию, независимо от того, заплатили вы или нет, но это будет сделано, допустим, не в самый первый день, а это будет сделано немного позже, так как парковка не мешает проходу и проезду основной массе жителей города. Она будет чиститься немного позже, нужно несколько дней для того, чтобы довести до норматива дворовую территорию.

Я просто к тому, что ЖЭСы как-то сами не очень заинтересованы! Хотя это, вроде бы, платная услуга, это средства...

Это, скорее всего, исключение из правил, такого не должно быть. Потому что мы постоянно ведем работу в этом направлении. Вы правильно сказали. Это бытовая услуга. Это дополнительные средства для того, чтобы привлечь на содержание жилого фонда, в конце концов, на дополнительную оплату людям, пусть, она маленькая, мизерная, но не важно. Это тоже какие-то дополнительные средства к заработной плате, которая, кстати, у рабочих по комплексной уборке невысокая.

А есть разница между тем, как справляются в это пиковое время товарищества собственников и ЖЭСы?

У меня, конечно, стопроцентного анализа нет, но то, с чем я сталкивалась в последние дни, находясь на территории города, уже некоторые жители товариществ собственников говорят о том, что рядом расположенные дома, обслуживающиеся жилищными службами, очищены, а их дворовая территория не очищена. Я объясняю это тем, что у нас больше трудовых ресурсов в распоряжении, у нас есть техника, которая занимается механизированным способом уборки, - это то, чего нет сегодня в товариществах собственников.

Портит сегодня обувь смесь соли, которая появляется у нас на дорогах, или все-таки во дворах она используется как более щадящая?

Мы стараемся расчищать территории во дворах. Посыпку ведем, но не в таком количестве, как на проезжей части дороги, потому что это на дорогах связано с безопасностью дорожного движения, а во дворах скорость ниже. Уже нет реагентов, которые нейтральны, однозначно. Они все вредят экологии и обуви. Для того, чтобы их меньше применять, необходимо лучше очищать дворовые территории, необходимо соблюдать пропорцию, когда эти реагенты смешиваются с песком. Это и будет предупреждать состояние экологии на дворовых территориях.

Вы же наверняка изучаете, как справляются другие столицы, как ваши коллеги работают?

Везде по-разному, но наши ближайшие соседи все используют реагенты, которые используем мы.

Периодически происходят несчастные случаи, когда кто-то страдает от наледи, от сосулек. Как минимум, один случай за зиму в городе будет. Что предпринято, чтобы они не повторялись в этом году?

Своевременная расчистка территории, там, где ходят люди, чтобы наледь не образовывалась. Если же такое случается, у нас погодные условия, вы же понимаете. То мороз, то оттепель, такое бывает – обязательно своевременно посыпать, откалывать, чтобы этой наледи не было. У нас есть специально обученные люди, которые занимаются очисткой кровель в каждом районе, имеются вышки, оборудование для того, чтобы работать на кровле, страховочное оборудование. Ежедневно производится очистка более 300 кровель. Но, к сожалению, сосульки растут с большей прогрессией. Но, в любом случае, такие территории должны отмечаться, выставляются специальные ограждения, навязывается лента. Но и самим жителям города в такое время нужно быть предельно внимательными.

К сожалению, сфера, в которой вы работаете, вызывает больше всего у нареканий городских жителей. Уже наступил такой устойчивый минус, морозы, и одна из главных и обсуждаемых тем – это капремонт, который идет в городе, пока не наступили морозы. В этом году справились с капремонтом?

В целом, планы по капитальному ремонту жилищного фонда выполняются и выполнены, сейчас идет завершение. Получаются необходимые документы, чтобы ввести отремонтированный жилой фонд после капитального ремонта в действие. Есть вопросы, и в основном, они складываются в связи с тем, что некоторые виды работ приходится выполнять за средства самих жителей.

За что готовы платить минчане?

Перечень оказываемых нами услуг огромнейший, начиная сантехническими работами, электротехническими работами, заканчивая благоустройством дворовых территорий. Если вопрос касается каких-то работ в квартире, приходится заказывать эту услугу и выполнять, а то, что касается работы на улице, дворовых территорий, мы смогли найти общий язык с жителями города и привлечь их средства, по их желанию, к тому, чтобы благоустраивать дворовую территорию. За этот год по Минску на благоустройство дворовых территорий привлечен 1 миллиард 700 миллионов через население. Появились новые детские площадки, приобретенные за средства жителей, дополнительные парковочные места на дворовых территориях – это положительный результат. Сегодня в собственности людей находятся не только жилые помещения, но и дворовая территория, и места общего пользования. Мы должные контролировать ту организацию, которая оказывает нам коммунальные услуги - ЖЭС или товарищество собственников – предъявлять им претензии по поводу качества работы и участвовать в контроле благоустройство и содержание территории и всего дома.