В Новый год в Минске в медвытрезвитель попали 18 человек

Новости Беларуси. В минском медвытрезвителе на Новый год был бум, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У постояльцев столичного медвытрезвителя праздники, похоже, продолжаются. С утра здесь новое пополнение. Сделают кардиограмму, умоют, успокоят, водички предложат и спать уложат. Всего такая услуга за сутки обойдется в 250 тысяч.

Вообще, конечно, аншлага здесь в новогодние уик-энды не наблюдалось, всего 18 человек, но наполняемость была приличная.

Александр Штельмах, инспектор Минского медицинского вытрезвителя:

31 числа нас посетили 12 человек. Из них 10 у нас отдыхали. 1-2 января тоже 10-12 человек. Песни поют, стихи рассказывают.

Клиентов привозили с центральных улиц Минска. У каждого заезжего - в районе 2 промилле. В прошлом году сюда даже доставили Деда Мороза подшофе, в этом году таких героев не было, но персонажей «сказочных» хватало.

Александр Иоскин, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома:

Что касается криминогенной обстановки, то преступлений в праздничные дни, с 31 декабря по 2 января было зарегистрировано 60, что практически в 2 раза меньше, чем в прошлом.

Милиция работала в усиленном режиме. И по меркам столичных правоохранителей праздники прошли спокойно. За три новогодних дня задержано всего 54 водителя под градусом. Меньше в сравнение с прошлыми годами было и жертв любительских пиротехнических шоу. Но тем не менее 11 человек травмировано. Среди них трое детей.

В столичную больницу скорой помощи за эти дни чаще обращались в травмпункт с гололедными травмами. Причем, страдали от природного сюрприза не только те, кто изрядно отметили.

Елена Босякова, врач-травматолог Минской больницы скорой медицинской помощи:

Большая часть людей поскользнулась где-то возле подъезда, возле дома, на выходе от гостей. Как правило, в темное время суток, то они возвращались домой либо рано утром, либо поздно вечером.

Не обошлось в новогодние праздники без пожаров. В новогоднюю ночь сотрудники МЧС были при исполнение. Последний пожар 2012 произошел в начале двенадцатого - горел нежилой дом в Мозыре. А первый вызов сотрудников МЧС в 2013 был зафиксирован в 00.24. В Светлогорском районе горела хозпостройка. В первые дни нового года на Минщине было спасено 8 жизней. Четырех детей удалось вынести из полыхающих зданий в Любани и Солигорске. Но не обошлось и без жертв. Четырехлетний ребенок погиб в Борисовском районе. Когда загорелся дом, малыш был один. Спасателей вызвали соседи. Причиной возгорания стали угли, они выпали из печки.

Анастасия Клебан, пресс-секретарь Минского областного управления МЧС:

Ни в коем случае ни под каким предлогом маленьких детей оставлять дома одних нельзя. В нашей практике известны такие случаи, когда на 15 минут уходили взрослые, а этого времени было достаточно, чтобы произошла трагедия. Будьте осторожны!

А вот этого человека в новогоднюю ночь некоторые ждали, почти как Деда Мороза, только появлялся он не через дымоход, а парадную. Когда, хозяева вместе с ключами, потеряли и надежду попасть домой. За ночь более 10 вызовов.

Олег Аколо, слесарь:

Кто-то ключи потерял, кто-то сломал в порыве страсти, пытаясь домой попасть в Новый год. У кого-то двери захлопнулись - ребенок внутри, родители снаружи с шампанским и тортиком. По-разному в общем.

Хоть и пришлось Олегу поработать в праздничную ночь, зато настроение новогоднее. И истории... В канун боя курантов на лестничной клетке били тревогу. Мама пошла выносить мусор и дверь захлопнулась. Пока квартиру открывали, ребенок плакал, заедая стресс шоколадом. За двадцать минут исчезли все сладкие запасы.