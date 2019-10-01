В Беларуси более 6 тысяч пожилых людей стали участниками системы государственной адресной социальной помощи
Новости Беларуси. Белорусское общество стареет, растет продолжительность жизни. Сейчас это 79 лет для женщин и 69 – для мужчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Доля людей старше 65 лет у нас составляет 15 % – почти полтора милиона человек. При этом, люди пожилого возраста в Беларуси стали вести более активный образ жизни. Об этом накануне Дня пожилых людей, который празднуется во всем мире 1 октября, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
Государство постоянно оказывает социальную помощь и поддержку людям пожилого возраста. В этом году два раза были перерасчеты пенсии – 1 мая и 1 августа. В итоге средний размер ее составляет сейчас 447 рублей. Более 6 тысяч пожилых людей в этом году стали участниками системы государственной адресной социальной помощи. Сумма поддержки составила 350 тысяч рублей. Также в нашей стране разработан проект национальной стратегии по достойному долголетию.
Александр Румак, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Это и решение вопросов образования пожилых людей, продолжение профессиональной деятельности, несомненно поддержание здоровья. Это комплексный документ, который затем будет реализовываться через отраслевые государственные программы.
Впервые этот проект презентуют на суд общественности 1 октября в Минске на Форуме долголетия. Как помочь белорусам жить и стареть достойно? Международным опытом на этот счет поделятся участники форума – 150 экспертов в области старения из Германии, Австрии, России и Украины.