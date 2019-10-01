В Беларуси более 6 тысяч пожилых людей стали участниками системы государственной адресной социальной помощи

Новости Беларуси. Белорусское общество стареет, растет продолжительность жизни. Сейчас это 79 лет для женщин и 69 – для мужчин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доля людей старше 65 лет у нас составляет 15 % – почти полтора милиона человек. При этом, люди пожилого возраста в Беларуси стали вести более активный образ жизни. Об этом накануне Дня пожилых людей, который празднуется во всем мире 1 октября, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.