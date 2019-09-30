Умная остановка в Минске «заговорила» на белорусском языке

Новости Беларуси. Еще ближе к каждому белорусу. Умная остановка на Немиге заговорила на родном языке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Теперь название остановки можно прочесть не только на русском, но и на белорусском. Родное слово легко прочитать также на бегущих информационных строчках. Жители столицы уверены, что такая практика поможет еще больше влюбиться в звучание родной речи.