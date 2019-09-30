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С конкурсами, карвингом и оркестром: Каменная Горка отметила своё 10-летие

30 сентября 2019 16:32
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Новости Беларуси. С большим размахом. Каменная Горка отметила свой юбилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С конкурсами, карвингом и оркестром: Каменная Горка отметила своё 10-летие-1

В 2019 году микрорайону исполнилось 10 лет. У 43 гимназии развернулся настоящий праздник. Площадка для торжества выбрана неслучайно: это учреждение образования открылось первым в микрорайоне.

С конкурсами, карвингом и оркестром: Каменная Горка отметила своё 10-летие-4

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:
У людей должен быть праздник, пускай он небольшой юбилей, 10 лет. Но эти 10 лет они осваивали новый микрорайон с чистого листа, здесь новая инфраструктура, всё по-новому. Праздник для того, чтобы люди еще раз вспомнили, как было и что стало.

С конкурсами, карвингом и оркестром: Каменная Горка отметила своё 10-летие-7

На церемонии награждения отметили активистов Каменной Горки. На празднике гостей ожидали многочисленные конкурсы, фотозоны, мастер-классы, спортивные соревнования.

С конкурсами, карвингом и оркестром: Каменная Горка отметила своё 10-летие-10

С конкурсами, карвингом и оркестром: Каменная Горка отметила своё 10-летие-12

Также прошла выставка декоративно-прикладного творчества и осеннего карвинга.

С конкурсами, карвингом и оркестром: Каменная Горка отметила своё 10-летие-15

Галина Достанко:
Это выращено у нас все на огороде. У нас родительский дом, 160 км от МКАД. Это наши закатки, которые сделаны в этом году, это наш урожай.

С конкурсами, карвингом и оркестром: Каменная Горка отметила своё 10-летие-18

Интерактивные площадки с играми, танцами не давали скучать гостям. Все желающие согрелись горячим чаем и оценили полевую кухню.

С конкурсами, карвингом и оркестром: Каменная Горка отметила своё 10-летие-21

Для детей устроили шоу мыльных пузырей и аквагрим. Программу праздника завершило выступление духового оркестра ГУВД Мингорисполкома.

# Праздники # общество # Сергей Шкруднев # Галина Достанко # Фотофакт

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