С конкурсами, карвингом и оркестром: Каменная Горка отметила своё 10-летие

Новости Беларуси. С большим размахом. Каменная Горка отметила свой юбилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2019 году микрорайону исполнилось 10 лет. У 43 гимназии развернулся настоящий праздник. Площадка для торжества выбрана неслучайно: это учреждение образования открылось первым в микрорайоне.

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:

У людей должен быть праздник, пускай он небольшой юбилей, 10 лет. Но эти 10 лет они осваивали новый микрорайон с чистого листа, здесь новая инфраструктура, всё по-новому. Праздник для того, чтобы люди еще раз вспомнили, как было и что стало.

На церемонии награждения отметили активистов Каменной Горки. На празднике гостей ожидали многочисленные конкурсы, фотозоны, мастер-классы, спортивные соревнования.

Также прошла выставка декоративно-прикладного творчества и осеннего карвинга.

Галина Достанко:

Это выращено у нас все на огороде. У нас родительский дом, 160 км от МКАД. Это наши закатки, которые сделаны в этом году, это наш урожай.

Интерактивные площадки с играми, танцами не давали скучать гостям. Все желающие согрелись горячим чаем и оценили полевую кухню.