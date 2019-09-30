Наблюдатели: «Выборы в Беларуси проходят, как праздник»

Новости Беларуси. В Беларуси завершается образование участковых избирательных комиссий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси завершается образование участковых избирательных комиссий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие в организации и обеспечении электоральной кампании примут тысячи белорусов: больше всего жителей Гомельской области. Здесь, чтобы помогать в работе участковых комиссий, выдвинуто почти 11 тысяч человек. Около 60 % от этого числа – члены общественных объединений.
Окончательный состав участковых избиркомов станет известен не позднее 2 октября. 8 – завершится формирование списков кандидатов в члены Совета Республики. А 7 – в Палату представителей.
Алексей Неверов председатель Гомельской областной избирательной комиссии:
В настоящее время нам известно о четырёх выдвинутых кандидатах. Один из них путём сбора подписей. Один от партии. Два путём сбора подписей и трудовыми коллективами.
В стране уже работает делегация миссии наблюдателей от СНГ – одна из самых представительных на выборах. Она посещает все регионы для знакомства с особенностями проведения предвыборной кампании. Краткосрочные наблюдатели прибудут накануне выборов. Их ожидается около 400 человек.
Размик Хумарян, международный наблюдатель:
По моим наблюдениям, а я уже два раза был, выборы в Беларуси проходят, как праздник. Выборы проходят супер организовано. Власти со своей стороны делают все, чтобы избиратель почувствовал праздник. И этот праздник создают.
Принять участие в выборах смогут и белорусы, временно находящиеся за пределами страны. Будут открыты 46 мест для голосования за рубежом. Так, в России образованы сразу три участка – в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.