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В Беларуси более 3,5 млн человек прошли полный курс вакцинации против коронавируса

04 января 2022 06:37
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Новости Беларуси. Более 3 миллионов 747 тысяч белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Минздрав поделился последней статистикой по ходу прививочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси более 3,5 млн человек прошли полный курс вакцинации против коронавируса-1

Напомним, с 27 декабря в Беларуси начали прививать также и несовершеннолетних в возрасте 12–17 лет. Для этого используют китайский препарат Vero Cell. Одну дозу вакцины получили уже более 1 900 подростков.  

Как отмечают специалисты, заболевание у детей также может протекать тяжело и требовать госпитализации. Вакцинация предлагается всем родителям. В первую очередь, прививка рекомендована детям, страдающим различными хроническими заболеваниями.  

# Вакцинация # общество # Фотофакт

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