В Беларуси более 3,5 млн человек прошли полный курс вакцинации против коронавируса

Новости Беларуси. Более 3 миллионов 747 тысяч белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Минздрав поделился последней статистикой по ходу прививочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, с 27 декабря в Беларуси начали прививать также и несовершеннолетних в возрасте 12–17 лет. Для этого используют китайский препарат Vero Cell. Одну дозу вакцины получили уже более 1 900 подростков.

Как отмечают специалисты, заболевание у детей также может протекать тяжело и требовать госпитализации. Вакцинация предлагается всем родителям. В первую очередь, прививка рекомендована детям, страдающим различными хроническими заболеваниями.