Лугина: когда люди имеют работу, зарплату и рабочие места, тогда люди готовы слышать, слушать и разговаривать

Новости Беларуси. Каким был прошедший 2021 год? Белорусское экономическое чудо, разработка новых конституционных предложений, санкционное противостояние и экспортная находчивость. Самое главное, что случилось в стране за год. Какие планы на 2022-й? В студии ток-шоу «По существу» собрались известные политики и топ-менеджеры. Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

А знаете, что я заметил еще, ездя по предприятиям? Что поменялось? Вот 2020 год – мы подводили итоги, и 2021 год. Вот если в 2020 году по предприятиям, когда я ездил, с людьми встречался в населенных пунктах, мы много обсуждали те события, которые происходили. То, что сейчас поменялось, – мы говорим о настоящем и будущем. Мы и сейчас в студии с вами больше говорим о настоящем и будущем, о созидании. Мы говорим о том, что мы сделаем сейчас для народа, что мы хотим сделать для народа. И народ об этом говорит. Он мечтает. Они планируют, думают жизнь свою.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Можно я добавлю? Все тут говорили о депутатах, о парламенте, о Совете Республики. Мне бы хотелось отметить роль правительства, банковской системы. Ведь сегодня часть идеологии коллективов, о том, что мы говорим, мы приезжаем в коллективы – коллективы довольны. Ведь это вовремя принятые правильные решения в правительстве, в банковской системе. Коллегиально, когда каждое предприятие, ну, буквально каждое предприятие, рассматривается на том или ином собрании. Когда люди имеют работу, когда люди имеют зарплату, когда люди имеют гарантированные рабочие места, тогда люди готовы слышать, слушать и разговаривать. То есть это очень важно понимать, что не только разговорами сыты наши люди, что мы приехали в коллективы, мы рассказываем о проблемах и перспективах. Очень важно, что мы разговариваем в коллективах, которые обеспечены ежедневной работой. А работой обеспечивают коллективы руководящий состав, большая команда людей, управленцев тех же, идеологов и политиков, которые стоят у руля страны. И вот эта объединенная работа и общественных организаций, абсолютно я согласна, роль и Белорусского союза женщин, не могу не отметить, насколько просто консолидировалось общество (и женщины, и беженцы) и многие другие проекты. Не 2021 год, тем не менее, по моим ощущениям, что какая-то такая точка отсчета Белорусского союза женщин, я для себя считаю, вот мы 30-летие отмечали. Это наш форум женский, который мы собрали, смогли собрать 16 сентября на стадионе. Мне кажется, отсюда пошла такая волна сплоченного массового женского движения по стране. Когда не надо призывать, когда достаточно в чате или где-то закинуть идею – и все подключаются. Олег Гайдукевич:

Поэтому и забастовок никаких не было. Потому что какие забастовки, если люди имеют зарплату? Они смеялись с этих призывов. Я ездил по предприятиям. «Какая забастовка? Он мне что, зарплату даст? Сумасшедший». То есть экономике – основа. Об этом, кстати, Президент всегда говорил. Если удержать экономику и позволить развиваться стране экономически – и с политикой легче. А если говорить только о политике и экономикой не заниматься. Вон, в Украине все политики, каждый таксист – политик, каждый продавец – политик, а страны нет. Нет ни суверенитета, ни страны.