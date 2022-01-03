Почему те, кто уехал из Беларуси, теперь не так и рады? Рассуждают эксперты
Новости Беларуси. Каким был прошедший 2021 год? Белорусское экономическое чудо, разработка новых конституционных предложений, санкционное противостояние и экспортная находчивость. Самое главное, что случилось в стране за год. Какие планы на 2022? В студии ток-шоу «По существу» собрались известные политики и топ-менеджеры.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Модная история в Польше – шоковая терапия. И у них появилось все, и у них на все появились деньги.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
А программу беглых помните? Заводы закрыть и всех сделать программистами. Все со станка пойдут в программисты. А цель-то какая реально? Чтобы как в Украине все полетели в Польшу на низкооплачиваемую работу. Чтобы страна выезжала. Что Украина получила? Безвиз. Для чего? Чтобы они уехали работать туда. Они кричат, что у нас плохие специалисты, а сами делают все, чтобы переманить. Посмотрите последние решения правительства Польши. Язык уже не надо врачу знать, ничего. Только приедь, белорусский врач, туда. Тебя там, правда, обманут. Пообещают одно – в реальности другое. Но они молятся на наших специалистов, хотят их забрать. А при этом говорят: у вас плохая подготовка. Институты наши – они всех преподавателей наших забрать хотят. Надо и этим заниматься, чтобы никого никуда.
Алена Сырова, СТВ:
Мы медиками нашими, безусловно, можем гордиться. Герои года.
Кирилл Казаков:
Мы можем говорить, что медики – герои. Хотел вопрос такой задать. Смотрите, очень многие наши беглые уехали туда, кричали, что все хорошо, все классно, все здорово. И потом начали писать, что там дорого, скорая стоит дорого, зубы вылечить, наверное, надо вернуться. Может быть, все-таки у нас действительно есть от советской системы оставшееся – лучшее в медицине, что мы только смогли сохранить.
Олег Гайдукевич:
Зубы пусть в Варшаве вылечат за 5 000 евро.
Елена Кроткова, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Я слушала коллег и поддержу их, потому что мы как-то стесняемся и мало говорим о наших достижениях. И это, наверное, служит одной из причин, почему уезжают. И кажется, что где-то есть хорошо. Хорошо там, где нас нет. Поэтому и сталкиваются с этими вопросами. И забываем о том, что Беларусь входит в тройку стран, которые имеют 100%-ную доступность медицинской помощи, что она занимает лидирующие позиции по материнству и детству, что мы занимаем лидирующие позиции по высоким технологиям. И это доступно нашим гражданам. И бесплатное эндопротезирование, и бесплатные кардиохирургические операции, и трансплантология, и последующее пожизненное лекарственное обеспечение. Масса достижений, которыми можно гордиться.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
А какое из небольших государств может себе позволить за 1,5 года выделить 2 миллиарда долларов на минимизацию последствий пандемии?
Кирилл Казаков:
А сколько уникальных операций по пересадке органов мы сделали? Что украинцы к нам едут. И что проблема в Украине с отменой самолетов заключалась даже не в том, что они к нам лететь не могут, а потому что из какого-нибудь Харькова или Днепропетровска сюда прилететь на лечение, особенно онкобольным – они не могут.
Алена Сырова:
Давайте гордиться тем, чего мы достигли и что мы имеем.
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