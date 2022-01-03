Почему те, кто уехал из Беларуси, теперь не так и рады? Рассуждают эксперты

Новости Беларуси. Каким был прошедший 2021 год? Белорусское экономическое чудо, разработка новых конституционных предложений, санкционное противостояние и экспортная находчивость. Самое главное, что случилось в стране за год. Какие планы на 2022? В студии ток-шоу «По существу» собрались известные политики и топ-менеджеры. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Модная история в Польше – шоковая терапия. И у них появилось все, и у них на все появились деньги.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

А программу беглых помните? Заводы закрыть и всех сделать программистами. Все со станка пойдут в программисты. А цель-то какая реально? Чтобы как в Украине все полетели в Польшу на низкооплачиваемую работу. Чтобы страна выезжала. Что Украина получила? Безвиз. Для чего? Чтобы они уехали работать туда. Они кричат, что у нас плохие специалисты, а сами делают все, чтобы переманить. Посмотрите последние решения правительства Польши. Язык уже не надо врачу знать, ничего. Только приедь, белорусский врач, туда. Тебя там, правда, обманут. Пообещают одно – в реальности другое. Но они молятся на наших специалистов, хотят их забрать. А при этом говорят: у вас плохая подготовка. Институты наши – они всех преподавателей наших забрать хотят. Надо и этим заниматься, чтобы никого никуда. Алена Сырова, СТВ:

Мы медиками нашими, безусловно, можем гордиться. Герои года. Кирилл Казаков:

Мы можем говорить, что медики – герои. Хотел вопрос такой задать. Смотрите, очень многие наши беглые уехали туда, кричали, что все хорошо, все классно, все здорово. И потом начали писать, что там дорого, скорая стоит дорого, зубы вылечить, наверное, надо вернуться. Может быть, все-таки у нас действительно есть от советской системы оставшееся – лучшее в медицине, что мы только смогли сохранить. Олег Гайдукевич:

Зубы пусть в Варшаве вылечат за 5 000 евро.