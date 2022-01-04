Продолжается обсуждение поправок в Конституцию. Куда можно обратиться с предложениями?

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается обсуждение проекта поправок в Конституцию. Поделиться своими предложениями белорусы могут в различных форматах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в Минске можно обратиться в администрацию любого района, в общественные объединения, к примеру, Белорусский союз женщин, «Белую Русь». Уже завтра, 5 января, начнет работать общественная приемная при Совете Республики. Свои идеи можно предлагать каждые понедельник, среду и пятницу. Время, адрес и контактные телефоны сейчас на ваших экранах.

Усиление народовластия – одна из главных тенденций, которую отмечают эксперты в проекте новой Конституции. Уже вторую неделю продолжается обсуждение документа. К этому процессу белорусы проявили высокий интерес. Наиболее ценные дополнения и поправки, озвученные гражданами, будут обобщены и найдут свое отражение в итоговой редакции. К референдуму документ будет сформирован с учетом всех мнений.