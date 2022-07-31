В Беларуси аграрии убрали почти 19 % от засеянных площадей

Новости Беларуси. В целом по стране аграрии намолотили более полутора миллионов тонн зерна. Убрано почти 19 % от засеянных площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отрадно отметить, что на юге страны появились хозяйства, где полностью завершили жатву. Справившись со своими полями, комбайнеры приступили к уборке соседских посевов. Ведется и обмолот на частных подворьях. Обеспечение продовольственной безопасности страны – необходимое условие и основная часть национальной безопасности. Делается все для насыщения рынка продовольствием.