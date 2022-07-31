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В Беларуси аграрии убрали почти 19 % от засеянных площадей

31 июля 2022 13:25
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Новости Беларуси. В целом по стране аграрии намолотили более полутора миллионов тонн зерна. Убрано почти 19 % от засеянных площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Беларуси аграрии убрали почти 19 % от засеянных площадей-1

Отрадно отметить, что на юге страны появились хозяйства, где полностью завершили жатву. Справившись со своими полями, комбайнеры приступили к уборке соседских посевов. Ведется и обмолот на частных подворьях. Обеспечение продовольственной безопасности страны – необходимое условие и основная часть национальной безопасности. Делается все для насыщения рынка продовольствием.  

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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