В Беларуси адвокатов смогут заменить медиаторы: их услуги дешевле

Новости Беларуси. Разрешить спор не доводя до суда. В Беларуси вступил в силу закон о медиации. В ближайшее время будет создан реестр специалистов, которые помогут найти выход из конфликтов, если прямые переговоры зашли в тупик.

Медиаторы работают во многих странах мира. Они выступают посредниками между спорящими сторонами. Такой способ разрешения конфликтов позволяет сэкономить не только время, но и деньги, ведь в этом случае нет необходимости нанимать адвокатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Карнаушенко, начальник управления адвокатуры и лицензирования юридической деятельности Министерства юстиции Республики Беларусь:

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