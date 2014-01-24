До 28 градусов мороза ожидается в Беларуси к 25 января: как спасаются люди и звери?

Новости Беларуси. Сильные морозы сохранятся в Беларуси до конца января. Более того, с 23 января градус начнет понижаться еще больше. К субботе на юго-западе страны будет до минус 15, а на северо-востоке и вовсе до 28 мороза. Всему виной приближающийся к нам холодный антициклон со Скандинавии. Однако, по словам синоптиков, это не самый худший сценарий развития погоды. Как правило, такие антициклоны понижают столбик термометра до 30 градусов по Цельсию. Абсолютный же минимум для Минска – минус 39, для Беларуси – 42 ниже нуля. Однако благодаря январскому солнцу температура воздуха днем повышается на 5-10 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даже в такие морозы он не показывает пассажирам тройной тулуп! В кабине у Николая Капитонова по ощущениям пусть и не май, но на апрель температура вполне тянет. Водитель рассказывает: завести автобус в практически экстремальный градус, а первая смена начинается уже в пять утра — получается запросто. К зиме технику подготовили задолго до первых холодов. И сегодня Николаю даже не верится: а ведь когда-то в автобус заходили как в холодильник!

Николай Капитонов, водитель автобуса:

Работал на Икарусе, там салон не обогревался, холодно было, люди жаловались. Заводиться-то заводились, но было сложно! Таскали дополнительные аккумуляторы, сейчас проблем нет!

Проблем, по уверениям энергетиков, не будет и с погодой в наших квартирах. Учитывая, что температура нынешней ночью опустится ниже 20 градусов, тепло в домах будут контролировать в усиленном режиме.

Александр Драгун, главный инженер филиала «Минские тепловые сети» РУП «Минскэнерго:

У нас круглосуточное дежурство десяти бригад аварийных служб. Кроме вышеуказанных бригад будут дежурства на местах. Сегодняшней ночью организовано дежурство, ночью будут дежурить люди, дополнительные бригады.

Тем временем, на улицах Бреста дежурят бригады, без которых дотянуть до весны для некоторых граждан будет непросто. Елену и ее спутника не только напоили...чаем, но и приодели в соответствии с температурой за окном. После обновления персональной коллекции «Зима-2014» настроение у дамы однозначно ушло в плюс.

А вот отдельным жителям нашей страны дополнительная шуба едва ли поможет. Обитателей зоопарков как могут спасают от холодов. Розовый фламинго напрасно с возмущением машет крыльями — до весны пернатых перевели пусть в небольшое, зато отапливаемое помещение. И он явно хочет об этом поговорить...

Татьяна Ильясова-Кононова, младший научный сотрудник Минского зоопарка:

Лисы, волки, зубры, олени — для них нормальная температура, крупные кошки в двойном помещении, если захотят проветриться, могут выйти.

Некоторых обитателей оставили на улице, переселив вот в такие утепленные домики. Зато Чернышу и Серику минусовые температуры только в радость! Когда еще похвастаешься роскошной шубой, как не в сезон! Правда, мангустам и сурикатам подобного счастья не понять! Места под батареей давно забронированы, и, признаться, такому месту зимовки в нынешние морозы не позавидовать очень сложно.